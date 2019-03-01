Яким буде 1 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 1 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
У цей день з’явиться бажання докопатися до істини.
Це дозволить більш глибоко вивчити те, що вас цікавить, але може принести неприємності, якщо ви перенесете це у стосунки.
Можна проявити зайву прискіпливість і вимогливість до оточуючих, що викличе взаємні звинувачення і конфлікти.
Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку
Крім того, сьогодні не варто займатися важливими справами і починаннями.
Займіться роботою по дому і виконанням простих повсякденних обов’язків.
До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+