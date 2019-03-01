У перші весняні вихідні на Київ очікують цікаві заходи. Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.

Можна відвідати виступ Стівена Вілсона або концерт групи Enter Shikari.

Також є варіант сходити на танцювальну вечірку Tiesto.

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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Дискотека 80-х

Палац Спорту

1 березня, 19.00

Вартість: 750-3150 грн

Придбати квитки можна тут

Фанати евроденс, диско і та золотих 80-х давно стали постійними відвідувачами фестивалю Дискотека 80-х, його організатори регулярно влаштовують найкращі вечірки з музичними кумирами минулих часiв.

У перший день весни київський Палац Спорту перетвориться на машину часу – вона перенесе у минуле, а когось i у щасливу молодість, яку неможливо уявити без музики, танців і веселощів.

За шоу-програму відповідатимуть гіганти німецької диско-сцени: Thomas Anders, Sandra Fancy та французький дует Ottawan!

The Hypnotunez

Caribbean Club

1 березня, 20.00

Вартість: 220-850 грн

Придбати квитки можна тут

Ви можете запитати, що це за гіпнотичні мелодії використовують the Hypnotunez, раз гурт взяв собі таку назву?

Може справа у вражаючому поєднанні класичних жанрів на сучасний лад, коли спочатку музиканти грають класику Бенні Гудмана Sing, sing, sing, а слідом переходять на Breathe Prodigy?

Велика популярність до хлопців прийшла під час участі в національному відборі Євробачення 2019, де вони представили пісню Hey, але гурт заслуговує зовсім іншого слухача, ніж ті, що будуть на конкурсі в Тель-Авіві.

Якщо хочете зацінити круту українську музику перед тим, як музиканти відправляться у велике європейське турне, то приходьте у Caribbean Club.

Enter Shikari

Stereo Plaza

2 березня, 20.00

Вартість: 850-1500 грн

Придбати квитки можна тут

Таких різнопланових музикантів ще потрібно пошукати, їх музику важко об’єднати в рамках одного жанру, пост-хардкор постійно перетікає в дабстеп, жорсткі електронні семпли, а чистий вокал змінюється реперською читкою.

В одному з інтерв’ю фронтмен зізнався, що група надихається одночасно Prodigy, the Beatles і геніальним композитором Ігорем Стравінським.

Всі ці відтінки і нюанси відмінно поєднуються навіть у важких жанрах, тому Enter Shikari люблять по обидва боки музичних барикад.

У Києві хлопці зіграють найкращі пісні, їх виступ в Stereo Plaza – чудова нагода для знайомства.

Стівен Вілсон

Жовтневий палац

2 березня, 19.00

Вартість: 680-2990 грн

Придбати квитки можна тут

Стівен Вілсон – головний популяризатор жанру прогресив-рок, лідер культового проекту Porcupine Tree. У 2013 році він втомився тягнути групу на своїх плечах, тому музиканти розбіглися, а Стівен присвятив себе сольній творчості.

З огляду на, що саме Вілсон був центральною фігурою колективу, вічним натхненником і музичним генієм, в його сольних альбомах сконцентрована вся міць прогресив-року – одного з найбільш складних і непередбачуваних жанрів.

До Києва британський музикант приїде з презентацією альбому To The Bone, який вийшов в 2017 році.

Tiesto

Stereo Plaza

3 березня, 21.00

Вартість: 1349-5499 грн

Придбати квитки можна тут

Бог танцювальної електроніки, гордість Нідерландів, музикант, продюсер, філантроп і один з найкращих діджеїв сучасності (а за версією деяких видань взагалі найкращий електронний музикант в світі) Тієсто повертається з виступом в Київ.

Якщо ви були на минулому концерті або бачили записи його сетів на фестивалі Tomorrowland, то сумнівів залишатися не повинно – виступ не можна пропускати.

Цілком можливо, що це буде найкраща вечірка у житті: неймовірне світлове шоу, епічність та найякісніша електронна музика.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.