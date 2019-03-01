У перші весняні вихідні на Київ очікують цікаві заходи. Факти ICTV розкажуть, куди піти у цей вікенд.
Можна відвідати виступ Стівена Вілсона або концерт групи Enter Shikari.
Також є варіант сходити на танцювальну вечірку Tiesto.
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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.
Дискотека 80-х
Палац Спорту
1 березня, 19.00
Вартість: 750-3150 грн
Придбати квитки можна тут
Фанати евроденс, диско і та золотих 80-х давно стали постійними відвідувачами фестивалю Дискотека 80-х, його організатори регулярно влаштовують найкращі вечірки з музичними кумирами минулих часiв.
У перший день весни київський Палац Спорту перетвориться на машину часу – вона перенесе у минуле, а когось i у щасливу молодість, яку неможливо уявити без музики, танців і веселощів.
За шоу-програму відповідатимуть гіганти німецької диско-сцени: Thomas Anders, Sandra Fancy та французький дует Ottawan!
The Hypnotunez
Caribbean Club
1 березня, 20.00
Вартість: 220-850 грн
Придбати квитки можна тут
Ви можете запитати, що це за гіпнотичні мелодії використовують the Hypnotunez, раз гурт взяв собі таку назву?
Може справа у вражаючому поєднанні класичних жанрів на сучасний лад, коли спочатку музиканти грають класику Бенні Гудмана Sing, sing, sing, а слідом переходять на Breathe Prodigy?
Велика популярність до хлопців прийшла під час участі в національному відборі Євробачення 2019, де вони представили пісню Hey, але гурт заслуговує зовсім іншого слухача, ніж ті, що будуть на конкурсі в Тель-Авіві.
Якщо хочете зацінити круту українську музику перед тим, як музиканти відправляться у велике європейське турне, то приходьте у Caribbean Club.
Enter Shikari
Stereo Plaza
2 березня, 20.00
Вартість: 850-1500 грн
Придбати квитки можна тут
Таких різнопланових музикантів ще потрібно пошукати, їх музику важко об’єднати в рамках одного жанру, пост-хардкор постійно перетікає в дабстеп, жорсткі електронні семпли, а чистий вокал змінюється реперською читкою.
В одному з інтерв’ю фронтмен зізнався, що група надихається одночасно Prodigy, the Beatles і геніальним композитором Ігорем Стравінським.
Всі ці відтінки і нюанси відмінно поєднуються навіть у важких жанрах, тому Enter Shikari люблять по обидва боки музичних барикад.
У Києві хлопці зіграють найкращі пісні, їх виступ в Stereo Plaza – чудова нагода для знайомства.
Стівен Вілсон
Жовтневий палац
2 березня, 19.00
Вартість: 680-2990 грн
Придбати квитки можна тут
Стівен Вілсон – головний популяризатор жанру прогресив-рок, лідер культового проекту Porcupine Tree. У 2013 році він втомився тягнути групу на своїх плечах, тому музиканти розбіглися, а Стівен присвятив себе сольній творчості.
З огляду на, що саме Вілсон був центральною фігурою колективу, вічним натхненником і музичним генієм, в його сольних альбомах сконцентрована вся міць прогресив-року – одного з найбільш складних і непередбачуваних жанрів.
До Києва британський музикант приїде з презентацією альбому To The Bone, який вийшов в 2017 році.
Tiesto
Stereo Plaza
3 березня, 21.00
Вартість: 1349-5499 грн
Придбати квитки можна тут
Бог танцювальної електроніки, гордість Нідерландів, музикант, продюсер, філантроп і один з найкращих діджеїв сучасності (а за версією деяких видань взагалі найкращий електронний музикант в світі) Тієсто повертається з виступом в Київ.
Якщо ви були на минулому концерті або бачили записи його сетів на фестивалі Tomorrowland, то сумнівів залишатися не повинно – виступ не можна пропускати.
Цілком можливо, що це буде найкраща вечірка у житті: неймовірне світлове шоу, епічність та найякісніша електронна музика.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.