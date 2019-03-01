У 2019 році Масляну в Україні відзначатимуть з 4 по 10 березня. Факти ICTV зібрали найосновніші заходи, де можна весело провести час і поїсти млинців.
Святкування Масляної починається за тиждень до Великого посту, який починається за сім тижнів до Великодня.
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Факти ICTV зібрали найкращі заходи, де можна відсвяткувати Масляну.
Масляна у Пирогово
Пирогово, вул. Академіка Тронько
9-10 березня, 13.00
Вартість: для дорослих – 50 грн, для студентів, школярів і пенсіонерів – 30 грн, для дітей від 7 до 10 років – 15 грн
На святі будуть традиційні забави і фольклорні колективи, які зможуть відтворити древній обряд під акомпанемент святкових пісень.
Масляна у Парку Київська Русь
Село Копачів
9 і 10 березня, 13.30
Вартість: 250 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, для дошкільнят – безкоштовно
Гості зможуть покататися верхи на конях, постріляти з лука, зіграти в середньовічний тир, де замість дротиків сокира.
Також можна буде переодягнутися в історичні костюми, політати на канатному узвозі і багато іншого.
Масляна на ВДНГ
Проспект Академіка Глушкова, 1
4-10 березня і 9-10 березня
Вхід безкоштовний
На святі будуть облаштовані спеціальні фотозони, а для дітей побудують солом’яні лабіринти.
На вході розташовуватиметься ярмарок, а на центральній площі – величезне опудало зими.
Кожен день гостей розважатимуть ходулісти, аніматори в традиційних костюмах і народні колективи.
З традиційних забав цього року будуть:
– перетягування каната;
– бої мішками;
– змагання зі стрільби в тирі;
– хода на ходулях;
– майстер-класи з кування щасливих підків.
9 і 10 березня гості зможуть почути таких виконавців, як Ірину Федишин, Alyosha, Солоха, групу Пающіє Труси та багатьох інших.
Масляна у Феофанії
Парк Феофанія, вул. Академіка Лебедєва, 37
9-10 березня, 13.00
Вартість: 30 грн
На гостей парку чекають веселі розваги, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони, концерт під відкритим небом за участю фольклорних колективів, а також хороводи і танці навколо святкового вогнища.
Діти зможуть взяти участь в анімаційній програмі з казковими героями і відвідати творчі майстер-класи.
Масляна у Мамаєвій Слободі
Вул. Михайла Донця, 2
9-10 березня, 12.00
Вартість: 120 грн
Цього року фестиваль пройде під гаслом “Українські вареники проти російських млинців”.
Тут гостей пригощатимуть варениками з сиром і це буде головною стравою Масляної.
За словами організаторів, свято пройде так само, як його відзначали наші предки у 1850 році.
Раніше Факти ICTV писали про те, як пережити Масляну без наслідків для фігури.