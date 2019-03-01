У 2019 році Масляну в Україні відзначатимуть з 4 по 10 березня. Факти ICTV зібрали найосновніші заходи, де можна весело провести час і поїсти млинців.

Святкування Масляної починається за тиждень до Великого посту, який починається за сім тижнів до Великодня.

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Факти ICTV зібрали найкращі заходи, де можна відсвяткувати Масляну.

Масляна у Пирогово

Пирогово, вул. Академіка Тронько

9-10 березня, 13.00

Вартість: для дорослих – 50 грн, для студентів, школярів і пенсіонерів – 30 грн, для дітей від 7 до 10 років – 15 грн

На святі будуть традиційні забави і фольклорні колективи, які зможуть відтворити древній обряд під акомпанемент святкових пісень.

Масляна у Парку Київська Русь

Село Копачів

9 і 10 березня, 13.30

Вартість: 250 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, для дошкільнят – безкоштовно

Гості зможуть покататися верхи на конях, постріляти з лука, зіграти в середньовічний тир, де замість дротиків сокира.

Також можна буде переодягнутися в історичні костюми, політати на канатному узвозі і багато іншого.

Масляна на ВДНГ

Проспект Академіка Глушкова, 1

4-10 березня і 9-10 березня

Вхід безкоштовний

На святі будуть облаштовані спеціальні фотозони, а для дітей побудують солом’яні лабіринти.

На вході розташовуватиметься ярмарок, а на центральній площі – величезне опудало зими.

Кожен день гостей розважатимуть ходулісти, аніматори в традиційних костюмах і народні колективи.

З традиційних забав цього року будуть:

– перетягування каната;

– бої мішками;

– змагання зі стрільби в тирі;

– хода на ходулях;

– майстер-класи з кування щасливих підків.

9 і 10 березня гості зможуть почути таких виконавців, як Ірину Федишин, Alyosha, Солоха, групу Пающіє Труси та багатьох інших.

Масляна у Феофанії​

Парк Феофанія, вул. Академіка Лебедєва, 37

9-10 березня, 13.00

Вартість: 30 грн

На гостей парку чекають веселі розваги, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони, концерт під відкритим небом за участю фольклорних колективів, а також хороводи і танці навколо святкового вогнища.

Діти зможуть взяти участь в анімаційній програмі з казковими героями і відвідати творчі майстер-класи.

Масляна у Мамаєвій Слободі

Вул. Михайла Донця, 2

9-10 березня, 12.00

Вартість: 120 грн

Цього року фестиваль пройде під гаслом “Українські вареники проти російських млинців”.

Тут гостей пригощатимуть варениками з сиром і це буде головною стравою Масляної.

За словами організаторів, свято пройде так само, як його відзначали наші предки у 1850 році.

Раніше Факти ICTV писали про те, як пережити Масляну без наслідків для фігури.