На календарі 1 березня – перший день весни. Це прекрасний привід нагадати близьким, як ви їх любите. Надішліть СМС, листівку або просто напишіть повідомлення. Факти ICTV зібрали в мережі найцікавіші привітання.
1 березня варто привітати своїх друзів і близьких з першим днем довгоочікуваної весни. Факти зібрали найкращі привітання.
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Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
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Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Цей день ми довго чекали
Серед хуртовин, морозів, льоду.
А сьогодні я впевнений,
Що відступлять холоди!
Я тебе з теплом весняним,
З Першим днем Весна-красна
Вітаю і бажаю,
Щоб всі були закохані.
Щоб сонечко світило,
Ну а життя було світла.
І весна нам тільки радість
Від душі завжди несла!
***
Весна! Як багато в цьому слові
Добра, любові й тепла.
Нехай в цей день на початку березня
Виповняться твої мрії!
***
Я вітаю з 1 березня,
З прекрасним святом весни!
Нехай очі сяють яскраво
І вічно будуть закохані!
***
З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…
Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березня набув права!
Дорогу ж Весні!
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До речі, Факти ICTV зібрали привітання з першим днем весни у листівках, щоб ви змогли відправити теплі слова близьким і коханим.
Фото: facebook