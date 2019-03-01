На календарі 1 березня – перший день весни. Це прекрасний привід нагадати близьким, як ви їх любите. Надішліть СМС, листівку або просто напишіть повідомлення. Факти ICTV зібрали в мережі найцікавіші привітання.

1 березня варто привітати своїх друзів і близьких з першим днем довгоочікуваної весни. Факти зібрали найкращі привітання.

***

Хай зігрівають душу Вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Цей день ми довго чекали

Серед хуртовин, морозів, льоду.

А сьогодні я впевнений,

Що відступлять холоди!

Я тебе з теплом весняним,

З Першим днем Весна-красна

Вітаю і бажаю,

Щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,

Ну а життя було світла.

І весна нам тільки радість

Від душі завжди несла!

***

Весна! Як багато в цьому слові

Добра, любові й тепла.

Нехай в цей день на початку березня

Виповняться твої мрії!

***

Я вітаю з 1 березня,

З прекрасним святом весни!

Нехай очі сяють яскраво

І вічно будуть закохані!

***

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі…

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березня набув права!

Дорогу ж Весні!





















Привітання з першим днем весни у віршах, СМС і картинках / 5 фотографий

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До речі, Факти ICTV зібрали привітання з першим днем весни у листівках, щоб ви змогли відправити теплі слова близьким і коханим.

Фото: facebook