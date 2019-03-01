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Факти / Lifestyle

Привітання з першим днем весни у віршах, СМС і картинках

На календарі 1 березня – перший день весни. Це прекрасний привід нагадати близьким, як ви їх любите. Надішліть СМС, листівку або просто напишіть повідомлення. Факти ICTV зібрали в мережі найцікавіші привітання.

Привітання з першим днем весни у віршах, СМС і картинках

1 березня варто привітати своїх друзів і близьких з першим днем довгоочікуваної весни. Факти зібрали найкращі привітання.

***

Хай зігрівають душу Вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!

***

Цей день ми довго чекали
Серед хуртовин, морозів, льоду.
А сьогодні я впевнений,
Що відступлять холоди!

Я тебе з теплом весняним,
З Першим днем Весна-красна
Вітаю і бажаю,
Щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,
Ну а життя було світла.
І весна нам тільки радість
Від душі завжди несла!

***

Весна! Як багато в цьому слові
Добра, любові й тепла.
Нехай в цей день на початку березня
Виповняться твої мрії!

***

Я вітаю з 1 березня,
З прекрасним святом весни!
Нехай очі сяють яскраво
І вічно будуть закохані!

***

З першим днем Весни!
І нехай поки морози
Візерунки так майстерно
Сплітають на склі…

Але ночами ж сни
Пропахли всі мімозою.
Так! Березня набув права!
Дорогу ж Весні!

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Привітання з першим днем весни у віршах, СМС і картинках / 5 фотографий

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До речі, Факти ICTV зібрали привітання з першим днем весни у листівках, щоб ви змогли відправити теплі слова близьким і коханим.

Фото: facebook

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