Сьогодні 1 березня, а це означає одне – зима закінчилася! Факти ICTV зібрали привітання з першим днем весни у картинках, щоб ви змогли відправити теплі слова близьким і коханим.
Щороку люди чекають на весну з особливим трепетом, адже не дарма цю пору року називають подихом надії. Після холодних зимових днів так хочеться тепла і сонечка.
І навіть якщо погода ще не зовсім весняна, приємні слова наповнять душі променями надії. Даруйте людям посмішки, а для цього Факти ICTV зібрали прекрасні привітання з першим днем весни.
З першим днем весни! Найкращі привітання у картинках / 11 фотографий
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До речі, раніше синоптики дали прогноз, коли прийде весна і якою вона буде в Україні.
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