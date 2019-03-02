Сьогодні, 2 березня, батьківська субота і православні українці моляться за своїх покійних батьків.

Сьогодні, 2 березня, батьківська субота і православні українці моляться за своїх покійних батьків.

Батьківську суботу називають Мала Масляна або М’ясопусна субота.

Читайте: Поминальні дні: що нести на цвинтар та ціна букетів

Факти ICTV зібрали традиції та заборони цього дня.

Традиції батьківської суботи

За день до суботи віруючі йдуть в храм на велику панахиду за всіх покійних православних християн.

Вранці в суботу в церкві служать заупокійну літургію, а потім – загальну панахиду.

Щоб на літургії поминали покійних близьких, потрібно подати записку з їх іменами. У ній пишуть тільки імена хрещених людей.

Після служби багато їздять на кладовищі, приводять в порядок могилку і відвозять квіти.

Також сьогодні прийнято пригощати жебраків і подавати милостиню.

Вдома проходить поминальний обід в колі рідних. На стіл подають кутю, освячену напередодні в храмі.

Заборони в батьківську суботу

У ці дні не прийнято говорити про покійних погано.

Не можна писати поминальні записки з іменами самогубців або нехрещених в православній церкві.

Заборонено і вважається великим гріхом поминати покійних горілкою.

У цей день не можна шумно веселитися.

Також заборонено сумувати, адже людина перейшла в кращий світ.

Факти ICTV також писали про правила та заборони в поминальні дні.

Фото: dreamstime