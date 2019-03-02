Сьогодні, 2 березня, батьківська субота і православні українці моляться за своїх покійних батьків.
Сьогодні, 2 березня, батьківська субота і православні українці моляться за своїх покійних батьків.
Батьківську суботу називають Мала Масляна або М’ясопусна субота.
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Факти ICTV зібрали традиції та заборони цього дня.
Традиції батьківської суботи
За день до суботи віруючі йдуть в храм на велику панахиду за всіх покійних православних християн.
Вранці в суботу в церкві служать заупокійну літургію, а потім – загальну панахиду.
Щоб на літургії поминали покійних близьких, потрібно подати записку з їх іменами. У ній пишуть тільки імена хрещених людей.
Після служби багато їздять на кладовищі, приводять в порядок могилку і відвозять квіти.
Також сьогодні прийнято пригощати жебраків і подавати милостиню.
Вдома проходить поминальний обід в колі рідних. На стіл подають кутю, освячену напередодні в храмі.
Заборони в батьківську суботу
У ці дні не прийнято говорити про покійних погано.
Не можна писати поминальні записки з іменами самогубців або нехрещених в православній церкві.
Заборонено і вважається великим гріхом поминати покійних горілкою.
У цей день не можна шумно веселитися.
Також заборонено сумувати, адже людина перейшла в кращий світ.
Факти ICTV також писали про правила та заборони в поминальні дні.
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