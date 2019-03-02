Яким буде 2 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 2 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
День сприяє будь-яким завданням творчого характеру.
Задоволення і хороші плоди принесуть справи за внутрішнім бажанням. Справи по обов’язку або з “треба” рекомендується відкласти.
Може вдаватися складання нових планів.
Час підходить для релігійних ритуалів і духовних практик.
Бажано приділити увагу коханим — це допоможе зміцненню відносин.
Варто бути уважними до емоційного фону: слова або інтонації можуть дратувати, що не сприяє розвитку якісних комунікацій.
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Похмурий стан або претензії через холодність та скупість прояву почуттів можливі.
З’ясування стосунків не буде конструктивним, краще оцінити свої ресурси, і якщо їх не вистачає — усамітнитися.
Великі фінансові операції сьогодні навряд чи виявляться успішними. А ось питаннями нерухомості займатися цілком доречно.
Водні процедури у вечірній час заспокоять і розслаблять.
Несприятливо: підстригання нігтів.
До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року.