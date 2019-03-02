Яким буде 2 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 2 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День сприяє будь-яким завданням творчого характеру.

Задоволення і хороші плоди принесуть справи за внутрішнім бажанням. Справи по обов’язку або з “треба” рекомендується відкласти.

Може вдаватися складання нових планів.

Час підходить для релігійних ритуалів і духовних практик.

Бажано приділити увагу коханим — це допоможе зміцненню відносин.

Варто бути уважними до емоційного фону: слова або інтонації можуть дратувати, що не сприяє розвитку якісних комунікацій.

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Похмурий стан або претензії через холодність та скупість прояву почуттів можливі.

З’ясування стосунків не буде конструктивним, краще оцінити свої ресурси, і якщо їх не вистачає — усамітнитися.

Великі фінансові операції сьогодні навряд чи виявляться успішними. А ось питаннями нерухомості займатися цілком доречно.

Водні процедури у вечірній час заспокоять і розслаблять.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року.