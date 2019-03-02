Сьогодні на космодромі мису Канаверал SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з кораблем Crew Dragon.

Сьогодні на космодромі мису Канаверал SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з кораблем Crew Dragon. Запуск транслювався на каналі SpaceX.

На борту не було людей, але знаходиться манекен Ріплі, названий на честь головної героїні фільму Чужий.

Також в капсулу помістили близько 180 кг обладнання та матеріалів для екіпажу космічної станції.

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Корабель входить у програму NASA під назвою Commercial Crew Development і став першим після шатлів способом дістатися на МКС без допомоги російських ракет.

Dragon Crew — версія капсули Dragon, яку розробляє SpaceX. Вона може доставляти до МКС сім членів екіпажу, а не трьох.

Раніше компанія SpaceX запустила ізраїльський зонд Beresheetдля дослідження Місяця.