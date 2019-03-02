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Тропічні зливи зі смерчами: чим загрожує Україні зміна клімату

В Україні зараз спостерігаються процеси зміни клімату і аномально теплі температури, за якими прийдуть зливи і навіть смерчі.

Глобальне потепління

Про це розповіла завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі Апострофу.

За її словами, якщо середньодобова температура і далі буде перевищувати 5 градусів тепла, то вегетативний період може початися завчасно.

– Коли так рано починаються високі температури повітря, то це призводить до раннього початку розвитку інтенсивної конвекції. У свою чергу, це тягне за собою ранній початок гроз, шквалів, злив і навіть смерчів, – пояснила вона.

Балабух зазначила, що у цей час вологи в атмосфері багато, температура зростає і розвиваються потужні хмари.

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Провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко такі зміни клімату називає цілком очікуваними.

– Зараз ми увійшли в черговий теплий період, подібний якому спостерігався в ранньому Середньовіччі (XI-XIII ст.), – розповіла вона.

Після нього, за її словами, у XV-XVII ст. спостерігався малий льодовиковий період, а зараз зайшли в новий теплий період, щоправда, ми його посилили своєю антропогенною діяльністю.

Раніше кліматологи попереджали, що 2019 рік може стати найспекотнішим за всю історію людства.

Фото: pixabay.com

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