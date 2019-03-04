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Гороскоп на сьогодні, 4 березня

Яким буде 4 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 4 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День не підходить для важливих починань і активних дій. Сьогодні краще провести день у спокійній обстановці, присвятивши його простим поточним справам, очищенню простору і духовним практикам. Гарний час для дотримання посту. Сьогодні є можливість отримати відповіді на важливі питання, але для цього потрібна зосередженість і уважність. Деякі відповіді можуть прийти у вигляді новин з минулого.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, надягання нового одягу, початок подорожей.

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До речі, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на березень 2019 року.

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