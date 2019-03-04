Гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху. Партнери високо оцінять ваш талант, але ви повинні створити для цього певні умови, щонайменше привертати увагу та демонструвати результати своєї праці, заявляти про себе. Важливий тиждень для вашої репутації.

Гороскоп для Тельців

Тиждень проблем і хвилювань. Те, що раніше приносило задоволення, тепер перестає бути актуальним. Виявляєте у себе зовсім нові риси характеру, здатні зробити те, на що раніше б не зважилися. Усі знайомства, справи і проекти, які укладаються в цей період, мають скоріше випадковий характер і не будуть тривалими.

Гороскоп для Близнюків

У цей період цілком вірогідні стреси, пов’язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням. Ваші справи сповільнюються, поїздки зриваються. Існує вірогідність пліток і обманів, як з вашого боку, так і з боку оточуючих. Через неуважність можете зробити серйозні помилки. Невдалий час для оформлення документів і ділового спілкування.

Гороскоп для Раків

Спокійний тиждень, гармонійна зовнішня атмосфера, психологічний комфорт. Скористайтеся нинішніми обставинами, щоб вжити заходів, які приведуть до успіху в роботі або принесуть визнання вашої індивідуальності і таланту. Необхідно самостійно створювати різні ситуації, розширювати своє коло спілкування.

Гороскоп для Левів

Напружений тиждень, відсутність можливості керувати ситуаціями або контролювати їх. Не варто починати справи, успіх яких залежить від вашої популярності і ставлення оточуючих. Будуть складно проходити переговори, потенціал ситуацій непередбачуваний і несподіваний, до них важко підготуватися. Зберегти своє комфортне положення або досягнутий статус буде непросто.

Гороскоп для Дів

Складний тиждень, ідеї і думки, що оточують вас, навряд чи будуть відповідати вашим власним. Не слід даремно витрачати сили, намагаючись змусити інших людей змінити свою думку, не варто відкидати їх думку як негідну уваги – до ваших слів все одно ніхто не дослухається. У цей період розумним буде працювати самостійно і не поспішаючи.

Гороскоп для Терезів

Вдалий період, ви відчуєте прилив життєвих сил, будете користуватися популярністю у протилежної статі. Почуття в цей час інтенсивні насичені, здатні перевернути життя. Часом ваші бажання входять у протиріччя з емоціями, тому часто потрібно йти на компроміс, завдяки якому можна укласти взаємовигідні партнерські взаємини.

Гороскоп для Скорпіонів

Внутрішні суперечності можуть підштовхнути вас до непередбачуваних дій. У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. Ймовірно розставання з людиною або предметом, що має для вас велике значення. Ви будете змушені змиритися з ним попрямуєте абсолютно новим несподіваним шляхом.

Гороскоп для Стрільця

Відчуватимете внутрішню свободу і розкутість, почуття радості і впевненості в собі. Період сприятливий для залучення уваги до своїх справ впливових осіб. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, в тому числі матеріальної і фінансової. Більш вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю.

Гороскоп для Козерогів

Потік інформації та спілкування, спрямований у ваш бік, містить непотрібні відомості, які можуть навіть ще більше заплутати справи. Використання чужих ідей може негативно позначитися на вашій репутації. У цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію.

Гороскоп для Водоліїв

Навколишні допоможуть здійснити вам деякі завдання, складуть вам компанію або нададуть підтримку. Події, в яких ви берете участь, й інформація, яку ви отримуєте, сприятимуть вашій творчості і розвитку уяви. Ваші відносини з більшістю оточуючих стануть набагато простішими. Скористайтеся цим, аби встановити міцні зв’язки.

Гороскоп для Риб

Посилиться уява, інтуїція і настрій. У цей час краще не поспішати з початком великих проектів, не брати фінансові зобов’язання і кредити. На особистісному рівні підкреслюється внутрішня невизначеність, залежність від оточення, сугестивність. Ступінь взаєморозуміння з іншими людьми залежать від вашої здатності чути і сприймати трохи більше того, що виражено словами.