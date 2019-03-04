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Млинці на Масляну – класичний рецепт

Факти ICTV розповідають як покроково приготувати класичні млинці на Масляну.

Млинці на Масляну – класичний рецепт

Сьогодні розпочалася Масляна, яка триватиме до 10 березня, тому кожна господиня має приготувати класичні млинці на молоці. Розповідаємо як покроково приготувати простий у виконанні рецепт млинців.

Інгредієнти для млинців:

  • Молоко – 0,5 л;
  • Яйця – 3 шт;
  • Олія – 1 ст. ложка + для змащування сковорідки;
  • Борошно – 250 г;
  • Цукор – 1 ст. л;
  • Сіль – 1 щіпка;
  • Масло вершкове – 1 ст. л.

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Як приготувати класичні млинці

  • З’єднайте яйця, сіль та цукор. Перемішайте усе міксером, або ручним вінчиком.
  • Долийте молоко та перемішайте.
  • До готової консистенції порціями просійте крізь сито муку (так вона насититься киснем і млинці будуть легкими). Змішайте усе до однорідної маси, щоб не було грудочок.
  • В кінці долийте олію і перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Вона допоможе уникнути пригорання млинців до сковорідки.
  • Для першого млинця змастіть сковорідку олією, а коли вона нагріється можете починати смажити.

Смажити млинці потрібно на середньому вогні, по 1-2 хвилини з обох сторін.  У готовий теплий млинець покладіть шматочок масла і десерт готовий.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 7 найапетитніших начинок для млинців, щоб ви могли зі смаком святкувати Масляну.

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