Факти ICTV розповідають як покроково приготувати класичні млинці на Масляну.

Сьогодні розпочалася Масляна, яка триватиме до 10 березня, тому кожна господиня має приготувати класичні млинці на молоці. Розповідаємо як покроково приготувати простий у виконанні рецепт млинців.

Інгредієнти для млинців:

Молоко – 0,5 л;

Яйця – 3 шт;

Олія – 1 ст. ложка + для змащування сковорідки;

Борошно – 250 г;

Цукор – 1 ст. л;

Сіль – 1 щіпка;

Масло вершкове – 1 ст. л.

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Як приготувати класичні млинці

З’єднайте яйця, сіль та цукор. Перемішайте усе міксером, або ручним вінчиком.

Долийте молоко та перемішайте.

До готової консистенції порціями просійте крізь сито муку (так вона насититься киснем і млинці будуть легкими). Змішайте усе до однорідної маси, щоб не було грудочок.

В кінці долийте олію і перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася. Вона допоможе уникнути пригорання млинців до сковорідки.

Для першого млинця змастіть сковорідку олією, а коли вона нагріється можете починати смажити.

Смажити млинці потрібно на середньому вогні, по 1-2 хвилини з обох сторін. У готовий теплий млинець покладіть шматочок масла і десерт готовий.

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