Сьогодні у православних християн починається Масляна. Це святковий тиждень, який передує Великому посту, коли господині печуть гори млинців. Перший день отримав назву “зустріч”.

Масляна символізує очищення, прощання з минулим, залучення щастя та достатку в майбутньому році.

Наші пращури вірили, що чим веселіше і смачніше святкування Масляної – тим кращий буде врожай.

Як правильно зустріти?

Оскільки у цей період природа готується до весни, люди також намагалися прибрати свої будинки, забути про образи і пом’янути померлих.

Читайте: Масляна 2019: куди піти у Києві

До речі, млинці були поминальною стравою – нею задобрювали предків для гарного врожаю. Тому перший млинець прийнято віддавати на помин покійних. Навіть народна приказка існує з цього приводу: Перший млинець – за упокій.

Раніше Факти ICTV писали, що цей тиждень складається з Вузької (з понеділка по середу) та Широкої Масляної (з четверга по неділю). Отож у перший день Вузької Масляної, вранці, свекор зі свекрухою відправляли невістку на день до батька й матері, ввечері самі приходили до сватів у гості. Тому сьогодні сміливо збирайте всіх членів своєї родини, щоб похвалитися кулінарними здібностями.

За традицією, у понеділок з соломи, старого одягу та інших підручних матеріалів споруджувалося опудало Масляної, яке насаджували на палю і возили в санях по вулицях.

У цей день також треба веселитися, кататися на санках, гойдатися на гойдалці. І чим голосніше веселощі, тим краще.

Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції Масляної.

Фото: Dreamstime.com