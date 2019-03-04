Сьогодні, 4 березня, починається Масляна, яка ознаменує проводи зими. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом у прозі.
Масляна у 2019 році проходить з 4 по 10 березня.
Коріння свята сягають часів Київської Русі, але вже сильно це свято полюбилося українцям, що перекочувало і в православну віру.
Масляна ознаменує проводи зими і зустріч весни. У народі прийнято зі стартом Масляної вітати оточуючих з початком весни.
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Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання з Масляною у прозі.
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Вітаю з Масляною. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє святкування і пустила в серце квітучу і ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.
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Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
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Вітаю Вас з Масляною! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати і переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро і удачу!
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Масляна — світле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, усі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!
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Вітаю з приходом весни, з Масляною! Нехай млинці з запалі з жару розтоплять останні зимові крижинки і подарують чудовий настрій! Нехай весняні дні принесуть нам радість, мир, благополуччя, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!
Раніше Факти ICTV розповідали про історію та традиції Масляної.
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