В Україні Масляна триває з 4 до 10 березня, тож Факти ICTV підготували для вас привітання у віршах.
Масляний тиждень хоч і триває 7 днів, але не завжди ми встигаємо привітати усіх особисто. Якщо ваші близькі далеко, то замість млинців надішліть приємне привітання у віршах.
Привітання
Зиму проводжай і весну зустрічай
Смачними млинцями всіх ти пригощай.
З Масляною привітай всіх друзів своїх,
Попроси пробачення і прости всіх їх.
***
Сьогодні день світлий на початку весни,
Коли тепло в душі твоєї настане.
Ти поспішай сказати тобі прости.
Образ не тримай і світ добрішим стане.
***
Бажаю Вам за стіл сісти,
Млинців з ікорочкой з’їсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в прощений день простити.
***
Просити пробачення в неділю
Так в Україні заведено,
Прости мені, якщо згрішила,
А я пробачила давно.
***
Всі турботи киньте,
Приходьте в гості,
До сонечка линьте,
Хай не буде в серці злості.
Почастуємо млинцями,
На сметані пампушками,
Пирогами пишними,
І людьми розкішними!
***
Я прощаю сьогодні, прощаю тепер.
Тих, хто бачив, але все ж обійшов.
Хто боявся стукати в зачинені двері,
І тих, хто в прочинені все ж не зайшов.
Я прощаю і тих, хто мене не пробачить.
Відпускаю вам, будьте певні.
Тих прощаю, хто провини не бачить,
І молитви за вас мої ревні.
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Останній день Масляної (10 березня) має назву Прощена неділя, тому усі просять прощення одне в другого за зло, яке вчинили свідомо чи несвідомо. Завершується тижневе свято спалюванням опудала Масляної, як символ відходу зими і початок пробудження землі.
Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 7 найапетитніших начинок для млинців, щоб ви могли зі смаком святкувати Масляну.