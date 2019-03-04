Міжнародний жіночий день вже зовсім близько і потрібно подбати про подарунки для прекрасної статі. Факти ICTV зібрали 5 ідей подарунків для колег на 8 березня.

Аби уникнути мук з питанням що подарувати колезі на 8 березня, Факти ICTV зібрали ідеї подарунків на Міжнародний жіночий день.

Корисні речі для офісу

Доброю ідеєю буде подарувати колегам речі, які стануть в нагоді в офісі і в повсякденній роботі.

Не обов’язково обмежуватися такими популярними подарунками, як органайзери, блокноти та настільні календарі.

Сьогодні існує безліч зручних речей для офісу, якими можна порадувати колег в свято. Підсвічування для клавіатури, USB-підігрів для чашки, оригінальна флешка – це далеко не повний список того, чим можна полегшити офісне життя колегам.

Креативні аксесуари

Можна порадувати колег цікавими аксесуарами, які стануть в нагоді у повсякденному житті. В якості такого подарунка чудово підійдуть:

гаманець;

візитниця;

кишенькове дзеркало;

ключниця.

Краще обирати в якості такого подарунка щось з креативним оформленням.

Солодощі

Якщо не вдалося визначитися з подарунком, а свято вже на носі, то на виручку прийдуть солодощі.

Вибір ласощів просто величезний і можна як подарувати кожній колезі по коробці цукерок, так і влаштувати невеликий солодкий стіл.

Можете не обмежуватися стандартними Raffaello і макарунами, а пошукати щось більш цікаве, тим більше, що вибір навіть на прилавках магазинів більш ніж достатній.

Читайте: Погода на 8 березня в Україні (КАРТА)

Косметика

Косметика знадобиться будь-якій жінці, тому й вважається досить хорошим варіантом при виборі подарунка на 8 березня.

Тут вибір можна зупинити на:

губній помаді;

блиску для губ;

туші для вій;

кремі.

Якщо ж у вас з’явилися сумніви, то краще вручити колегам подарункові сертифікати на косметику.

Індивідуальні подарунки

Якщо колег-жінок у вашому офісі небагато, то постарайтеся обрати для кожної з них індивідуальний подарунок.

Якщо колега затримується допізна на роботі, то хорошим варіантом може стати подушечка для шиї або ароматна кава.

Любителькам випічки можна подарувати форми для кексів або печива.

Тут все залежить від захоплень ваших колег, тому заздалегідь дізнайтеся про їхні хобі.

До слова, Факти ICTV зібрали 7 ідей подарунків на 8 березня для дівчини і дружини.