У китайській гробниці в ході розкопок знайшли глечик з рідиною, яка виявилася “еліксиром життя”.

Під час розкопок в районі китайського міста Лоян знайшли глечик з рідиною, яка виявилася так званим “еліксиром життя”, повідомляє The History Blog.

Спочатку вважалося, що в посудині містилося вино, оскільки алкоголь був важливою частиною похоронних ритуалів.

Після аналізу речовини вчені зрозуміли, що помилялися. У глечику знаходилася суміш нітрату калію та алуніту, мінералу сульфату алюмінію та калію, які використовувалися для створення “еліксиру життя”.

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Вік археологічної знахідки датують приблизно 202 рік до н. е. – 8 рік н. е. (раннє правління династії Хань в Китаї).

До слова, в Греції археологам вдалося знайти руїни давньогрецького міста Тенея, яке заснував цар Агамемнон.

Фото: The History Blog