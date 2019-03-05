Почалася Масляна 2019, яка триватиме до неділі. Факти ICTV вирішили зібрати 9 найсмачніших солодких начинок для святкових млинців.

Яблучна начинка для млинців

Візьміть приблизно 8 яблук і 1 стакан цукру. Помийте яблука, почистіть і наріжте дольками. Після цього помістіть їх у каструлю, пересипте цукром і перетріть до стану пюре.

Начинка з яблук з мигдалем і родзинками

Вам знадобиться: 500 г яблук, півсклянки мигдалю, стільки ж родзинок і цукру. Підготуйте також 3-4 столові ложки сметани і 1 стручок ванілі. Корицю варто додавати за смаком. Помийте родзинки і яблука, останні необхідно почистити і нарізати маленькими скибочками. Потім, перекладіть яблука в емальовану каструлю, додайте ваніль, цукор і залиште на слабкому вогні приблизно на 10 хвилин. Подрібніть горіхи. Після того як яблука будуть прибрані з плити, додайте до них горіхи, родзинки, корицю і сметану. Все добре перемішайте.

Класична начинка з сиру з родзинками

Візьміть 500 г нежирного сиру, 2 ст. ложки цукру, 4 ст. ложки родзинок, ¾ склянки сметани. Промийте і переберіть родзинки. Перетріть через сито сир, змішайте його зі сметаною і цукром. Додайте родзинки.

Начинка з бананами і шоколадом

Розтоплюємо шоколад з вершковим маслом на водяній бані або в мікрохвильвці. Банани треба нарізати кружечками. На готові млинці спочатку намащуємо соус, а потім розкладаємо банани і звертаємо конвертики.

Начинка з сиру і кориці

Сир потрібно добре розім’яти з цукром і сметаною, додати дрібку кориці. На кожен млинець покласти по столовій ложці начинки і скрутити рулетиками.

Начинка зі згущеним молоком і горіхами

Фундук і мигдаль підсмажуємо в духовці, дрібно рубаємо. Перемішуємо зі згущеним молоком.

Читайте: Привітання з Масляною 2019 в листівках

Начинка для млинців з вершковим сиром і полуницею

Вершковий сир перемішати вінчиком із цукровою пудрою, додати трохи вершків. Рівномірно розподілити на млинцях солодку сирну масу і додати свіжі ягоди або полуницю з варення.

Чорнослив і сметана – ще одна незвичайна начинка для млинців

Чорнослив вимити, залити окропом на 15 хвилин. Набряклі сухофрукти дрібно нарізати, змішати з рубаними волоськими горіхами і сметаною, додати цукор.

Шоколадний крем

Змішати 2 столові ложки какао і 3 столові ложки цукру. Влити дві-три столові ложки молока, добре перемішати. Поставити на вогонь, помішуючи, довести до кипіння. Додати шматочок вершкового масла і перемішати.

Раніше Факти ICTV писали про традиції на Масляну 2019.

Фото: Morningbird/ Pixabay