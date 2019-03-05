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Для досліджень і туризму: у Китаї відкрили “марсіанську базу”

Неподалік від міста Мангаї (Китай) відкрили так званий марсіанський табір.

Проект марсіанської бази

Неподалік від міста Мангаї (Китай) відбулося відкриття так званого марсіанського табору, під час створення якого спробували максимально передати ландшафт Марса, повідомляє Global Times.

Новий табір використовуватимуть для проведення наукових досліджень і в цілях туризму.

На базі навіть є “космопорт” з посадковим майданчиком і автономно-герметичною базою. Всього на ній можуть знаходиться близько 160 “колоністів”.

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Головна мета марсіанського табору – створення умов для наукових досліджень і популяризація програм з вивчення космосу серед молоді.

До слова, в лютому NASA офіційно оголосило про припинення місії марсохода Opportunity.

Фото: South China Morning Post (Скріншот)

Відео: South China Morning Post

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