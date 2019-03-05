Другий день Масляної – вівторок – отримав назву “загравання”. І вона говорить сама за себе. Тому що в центрі уваги були дівчата і юнаки, які ще не зв’язали себе шлюбом.
Раніше саме у масляний вівторок влаштовували оглядини наречених, сватання, щоб зіграти весілля після закінчення Великого посту.
У цей день молодь каталася з гірки. Тут хлопці видивлялися собі наречених, а дівчата – суджених.
В “загравання” також продовжують пекти млинці і пригощати ними друзів.
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Факти ICTV зібрали 7 найапетитніших начинок для млинців, щоб ви могли зі смаком святкувати Масляну.
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