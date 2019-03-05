Яким буде 5 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 5 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Енергії дня можуть провокувати на різкі дії і бурхливі емоційні реакції, тому сьогодні не варто планувати важливих справ і активного спілкування.

Почуття і думки можуть направляти вас в різні боки, породжуючи стан сум’яття і бажання вирішити все різким необдуманим рішенням. Намагайтеся зайняти себе приємними повсякденними справами, які можна завершити протягом одного дня.

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Сприятливі всі дії, спрямовані на очищення і позбавлення від віджилого і непотрібного, можна попоститися.

Надлишки енергії і емоційне напруження в кінці дня можна зняти не стомлюючими фізичними вправами або прогулянкою.

По можливості уникайте сьогодні переміщень на далекі відстані і дій, пов’язаних з транспортом.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожей.

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