Яким буде 5 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 5 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.
Енергії дня можуть провокувати на різкі дії і бурхливі емоційні реакції, тому сьогодні не варто планувати важливих справ і активного спілкування.
Почуття і думки можуть направляти вас в різні боки, породжуючи стан сум’яття і бажання вирішити все різким необдуманим рішенням. Намагайтеся зайняти себе приємними повсякденними справами, які можна завершити протягом одного дня.
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Сприятливі всі дії, спрямовані на очищення і позбавлення від віджилого і непотрібного, можна попоститися.
Надлишки енергії і емоційне напруження в кінці дня можна зняти не стомлюючими фізичними вправами або прогулянкою.
По можливості уникайте сьогодні переміщень на далекі відстані і дій, пов’язаних з транспортом.
Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожей.
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