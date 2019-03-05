У п’ятницю в Україні відзначатимуть 8 березня – Міжнародний жіночий день.

Багато хто вже визначився з тим, куди піти і що подарувати жінкам, інші як зазвичай чекають останнього моменту.

В цей день для киянок підготували багато заходів на будь-який смак – від концертів до стендапів.

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Факти ICTV підготували для вас список кращих святкових заходів.

Stand Up in Ua: Максим Кравець Не міняю Жінку

7 березня, 19.00

Центральний Будинок офіцерів

Вартість: 200 – 750 грн

Придбати квитки можна тут

Невичерпний україномовний гумор від молодого стендап-коміка Максима Кравця. Програма НЕ міняю жінку — це нове стендап-шоу про реальні ситуації в житті чоловіків і жінок.

Зі сцени учасники стендапу поділяться зі слухачами своїми думками, емоціями та власним досвідом щодо жінок.

Вони розповідатимуть про стандартні життєві ситуації, що знайомі кожному. При цьому для них не буде заборонених тем.

Тривалість програми 1,5 години. Шоу-програму представлено українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Кейко Мацуї



7 березня, 19.00



Міжнародний центр культури і мистецтв



Вартість: 390 – 1890 грн

Придбати квитки можна тут

Квиток на концерт зірки інструментальної музики з Далекого Сходу Кейко Мацуї стане гарним подарунком до 8 березня. Адже напередодні головного весняного свята Кейко їде до Києва, щоб подарувати своїм фанатам яскраву, теплу зустріч і море позитивних емоцій.

Талановита піаністка, яку знають і люблять у всьому світі, виступить перед публікою зі своїми оригінальними шедеврами та подарує їм ще трохи весняного настрою.

Tricky

Bel’ Etage

7 березня, 20.00

Вартість: 1090 грн

Купити квитки можна тут

Піонер тріп-хопу Tricky зіграє концерт у Києві. Музикант представить публіці останній альбом Ununiform, який був записаний у 2017 році.

На відміну від його ранніх робіт, цей альбом сповнений відзнайденого спокою і утихомирення.

Це вже 13-та за рахунком сольна платівка Tricky після завершення його співпраці з Massive Attack, які порадували українців літнім концертом на фестивалі у Києві.

Tricky відомий тим, що ніколи не грає два однакових шоу. Співак перетворює кожен вихід на сцену на містичну імпровізацію, наповнену темною енергією і нерозгаданими вібраціями. Незвичайний вокальний стиль – напівшепіт, напівречитатив – нагадує чаклунство. Тому вже варто почати готуватися до магічного повернення бристольського шамана.

Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz

7 березня, 20.00

Caribbean Club

Вартість: 390 – 1200 грн

Придбати квитки можна тут

Київське музичне кабаре #1 знову в місті. Зі сцени Нацвідбору Євробачення одразу на сцені рідного клубу. Якщо гості Парижу відвідують легендарний Мулен Руж, то для гостей Києва must see є шоу джазеток Freedom Jazz girls band.

Феєрія режисури, свято музики і грандіозної атмосфери — якщо бажаєте знайти по-справжньому весняний настрій, вам сюди.

Друга Ріка

8 березня, 19.00

Палац Спорту

Вартість: 290 – 390 грн

Придбати квитки можна тут

Тур на підтримку альбому Піраміда, який гурт видав наприкінці 2017 року, завершиться великим святковим концертом у Палаці Спорту.

Квиток на цей виступ стане чудовим подарунком, адже тільки зараз на них діє єдина ціна — 290 грн фан-зона і 390 грн сектори.

Стендап про жінок та інші заморочки



8 березня, 19.00



Будинок Актора



Вартість: 200 – 400 грн

Придбати квитки можна тут

8 березня на Stand Up вечірці з сольною програмою виступатиме стендапер Макс Вишинський — комік, який жартує про відносини, але може їх зберегти.

Зі сцени ви не почуєте старих тем, усі жарти та історії взяті з реального життя. Причому не тільки з життя коміка, але і глядачів.

Хаос. Жінки на межі нервового зриву

8 березня, 19.00

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Вартість: 140 – 690 грн

Придбати квитки можна тут

Вистава-відкриття, вистава-одкровення, вистава-викриття про сучасних жінок, у кожної з яких є своя історія.

Цілком успішні сучасні дами — психотерапевт, журналіст і вчитель — намагаються розібратися в своєму житті. Причинами їх неврозів стають звільнення, розлучення, діти, різні чоловіки, подружні зради, недолугі начальники, абсурдні чиновники.

Вони досягли 30-річного рубежу, але до 40 їм ще далеко.

Вони домоглися певного соціального статусу, але їм хочеться все кинути і зайнятися любов’ю. Вони красиві, але самотні.

Як вони знаходять вихід з тупикових ситуацій? На це відповідає спектакль Хаос, в якому режисер Максим Голенко поєднав трагедію, комедію і фарс.

Aniko Dolidze Big Band

8 березня, 20.00

Caribbean Club

Вартість: 190 – 1100 грн

Придбати квитки можна тут

Концерт, що занурить глядачів у вишукану епоху свінгу — яскравого, віртуозного та мелодійного.

Неможливо встояти перед музикою, яку писали найкращі композитори епохи, легендарні віртуози, що створили золоті стандарти виконання.

Пісні Джулії Френсіс Лангфорд, Пети Фрайдей, Аніти О’Дей, Хелен Вард, The Andrews Sisters, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, Марти Тілтон, Хелен Форрест, Джун Кристи, Ирен Дэй та Сlark Sisters, що увійшли в історію, пролунають у виконанні Aniko Dolidze Big Band.

Це концерт-подарунок та концерт-екскурсія у світ правдивого мистецтва.

Весняний Стендап

8 березня, 20.00

Arena

Вартість: 300 – 600 грн

Придбати квитки можна тут

Вечір сміливого гумору про жінок, про відносини, про людей живих і справжніх. Це відмінний спосіб здивувати свою другу половинку і зробити свято особливим.

Гумор від наймасштабнішого українського стендап проекту не залишить байдужим. А ексклюзивності вечору додасть жива музика.

Якщо ви шукаєте подарунок на 8 березня для дівчини або коханої дружини, Факти ICTV зібрали для вас найкращі ідеї.