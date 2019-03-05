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Факти / Lifestyle

Найкращій у світі! Що подарувати мамі на 8 березня

Що подарувати мамі на 8 березня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

8 березня

Подарунок мамі на 8 березня не може бути формальним, адже ця жінка подарувала вам життя.

У Міжнародний жіночий день не забудьте нагадати найріднішій людині на світі про свою вдячність за любов і турботу. Висловити почуття допоможе подарунок із тих, що ми знайшли у мережі.

Читайте: Що подарувати колегам на 8 березня – 5 ідей

Чашка з написом

Скажете – банально? Ні! Якщо зробити іменний напис з побажаннями, кожного дня така чашка нагадуватиме про вашу любов і турботу.

Фото: eco_meshok

Подарунковий набір

У ньому є все: і квіти, що не зів’януть, і ваза для цих квітів, і солодощі! Там можуть бути й інші приємні дрібниці – книга, блокнот, косметика, тонкий весняний шарф. Коробку можна зібрати самому, спираючись на смаки вашої мами.

Фото: azztatyana

Букет із солодощів

Приємний і смачний подарунок. Не бійтеся, мама лаяти не буде! Тут тільки легкі солодощі – зефір і мармелад.

Фото: podarki__podarochki5

Квіти з цибулинами

Наші мами з віком все більше тягнуться до землі. У більшості є велика клумба на дачі. Ви можете доповнити її колекцію тюльпанів, нарцисів або крокусів рідкісними екземплярами.

Можна купити в горщиках або замовити цибулини. Сніг уже зійшов, і вашому подарунку скоро знайдеться найкраще місце в маминому саду.

Фото: marynly77

Час разом

Проведіть час разом – сходіть до ресторану, в театр, на концерт, вирушайте у подорож тощо. Не думайте, що в запасі є роки чи десятиліття.

Фото: Pixabay.com

Якщо ви шукаєте подарунок на 8 березня для дівчини або коханої дружини, Факти ICTV зібрали для вас найкращі ідеї.

Фото: Olena Ruban | Dreamstime.com

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