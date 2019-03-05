Масляна в 2019 році триватиме з 4 до 10 березня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання в листівках.
На Масляну православні християни цілий тиждень перед Великим постом, з 4 по 10 березня, гуляють, веселяться, частують один одного смачними млинцями.
Зробіть приємне близьким та друзям – привітайте яскравою листівкою з тих, що ми підібрали для вас.
Читайте: Привітання з Масляною 2019 у прозі
Привітання з Масляною 2019 в листівках / 8 фотографий
Факти ICTV також зібрали найкращі привітання з Масляною у віршах.
Фото: Pixabay, art-shop.com.ua, webmandry.com.ua
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