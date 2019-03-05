PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Привітання з Масляною 2019 в листівках

Масляна в 2019 році триватиме з 4 до 10 березня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання в листівках.

Масляна 2019 привітання

На Масляну православні християни цілий тиждень перед Великим постом, з 4 по 10 березня, гуляють, веселяться, частують один одного смачними млинцями.

Зробіть приємне близьким та друзям – привітайте яскравою листівкою з тих, що ми підібрали для вас.

Читайте: Привітання з Масляною 2019 у прозі

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Привітання з Масляною 2019 в листівках / 8 фотографий

Факти ICTV також зібрали найкращі привітання з Масляною у віршах.

Фото: Pixabayart-shop.com.uawebmandry.com.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка