Третій день Масляної – середа – отримав назву “лакомка”. У цей день теща запрошувала зятя в гості ласувати найкращими стравами. При цьому основним пригощанням, звичайно ж, були млинці.

“Лакомка” була найзбитковішим днем Масляної для сімей, у яких було багато дочок. Адже млинці готували різні та з безліччю начинок: з ікрою, грибами, горіхами, медом, фруктовим припіком.

Попри це, частування тещі у цей день мали не стільки кулінарний, скільки ритуальний характер. Мама дружини повинна була продемонструвати зятю своє ставлення і частуванням, і поведінкою. За цим стежила вся рідня, запрошена на застілля. З участі зятя й тещі також проводили різні ігрища та розігрували сценки.

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Крім того, на третій день Масляної молоді дівчата проводили “дівочі з’їзди”: разом зі старшими вони одягалися у святкове вбрання і роз’їжджали по селі на санях. Дівчата співали пісні, каталися з гірок і жартували над неодруженими хлопцями, а ті пригощали їх млинцями та цукерками.

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