Четвертий день Масляної – широкий четвер, або розгуляй, перелом – святкували з особливим розмахом. У цей день люди припиняли всі роботи та збиралися урочисто проводжати зиму.

Широкий четвер був найвеселішим днем Масляної. У цей день можна було подивитися на захоплюючі кулачні бої, вистави в кумедних костюмах, а також взяти участь у перетягуванні каната.

Катання на конях і різні забави супроводжувалися частуваннями та радісними піснями. Крім того, розгуляй славився стрибками через вогнище.

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Переломом четвертий день Масляної називали через те, що в цей день весна нарешті вступала у свої законні права.

Також цей день вважали часом перемир’я. Люди вирішували всі конфлікти, щоб вступити у Великий піст без образ і розбіжностей. Широкий четвер був своєрідним сплеском негативної енергії, яка накопичилася за зиму.

До слова, Факти ICTV зібрали основні заходи, на яких святкуватимуть Масляну.