День святого Патрика вважають своєрідним міжнародним днем Ірландії. Цей день святкують 17 березня з піснями, танцями та рікою ірландського пива.

День святого Патрика відзначають 17 березня, у день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патрика.

За легендою, саме святий Патрик приніс на язичницький острів християнство, побудував сотні церков і охрестив сотні тисяч ірландців. Також він визволив Ірландію від змій, заманивши одну з них у дерев’яний ящик і кинувши в море.

Кажуть, під час однієї зі своїх проповідей, Патрик зірвав зелений лист конюшини, що символізував триєдність Отця, Сина і Святого Духа. Відтоді без трилисника та зеленого кольору не обходиться жодне святкування.

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День святого Патрика вважають своєрідним міжнародним днем Ірландії. Головним атрибутом свята є одяг насиченого смарагдового кольору. Особливо популярним є светр із величезним трилисником на грудях. Якщо його немає, згодиться зелена футболка чи костюм ельфа з білими гетрами та казковою рудою бородою. Також можна розмалювати обличчя чи пасма волосся спеціальними фарбами.

На День святого Патрика готують традиційні ірландські страви – смажене курча, тушковану баранину з капустою, картопляну запіканку з м’ясом, товчену з капустою та маслом картоплю, а також чорний пудинг. Запивають це традиційно елем, пивом чи більш міцними напоями.

Крім того, в багатьох закладах в цей день влаштовують тематичні вечірки.

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