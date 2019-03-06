Яким буде 6 березня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 6 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День несприятливий для більшості справ. Сьогодні не варто планувати важку роботу, приймати важливі рішення і активно спілкуватися. Загальний емоційний і енергетичний рівень може бути досить низьким, що не дасть можливості ефективно і конструктивно діяти. У спілкуванні і розумінні співрозмовників теж можуть виникати труднощі.

Ослаблений Меркурій починає свій ретроградний рух, і труднощі у комунікаціях можуть почати зачіпати не тільки поточні справи, а й різні ситуації з минулого. Це гарний час для опрацювання невирішених питань, пов’язаних з взаємовідносинами, навчанням та іншими сферами, за які відповідає Меркурій, але варто пам’ятати, що для того, щоб не погіршити ситуацію, потрібно бути гранично уважними і спокійними.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок подорожей, фінансові операції.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку.