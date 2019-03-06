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Майже 10 см: у Китаї знайшли гігантського шершня

У місті Пуер (Китай) був виявлений гігантських розмірів шершень. Довжина його тіла становить більше 6 см, а розмах крил 9,35 см.

Майже 10 см: у Китаї знайшли гігантського шершня

У місті Пуер (Китай) був виявлений гігантських розмірів шершень. Довжина його тіла становить більше 6 см, а розмах крил 9,35 см, повідомляє Сіньхуа.

Відзначається, що цей шершень є найбільшою особиною шершня, який відомий у світі.

За словами вчених, розмір бджоломатки даного виду може бути ще більшим, але вона не була знайдена під час експедиції.

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Шершень був виявлений випадково.

За даними етномологів, ці Шершні-Vespa mandarinia – є одним з найнебезпечніших комах в Азії. Їх укус може призвести до алергії, печінкової та ниркової недостатності, а також загрожувати життю людини.

Цей підвид шершнів будує гніздо під землею.

До слова, в 2013 році у Китаї шершні вбили 42 людини.

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