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Марихуана в законі. У вишах США почали готувати фахівців з канабісу

Відтепер офіційно та дипломовано можна стати фахівцем з марихуани, але для цього потрібно їхати в Америку, бо в тамтешніх університетах почали готувати спеціалістів з питань канабісу.

Марихуана в законі. У вишах США почали готувати фахівців з канабісу

Американські університети починають вводити нову спеціальність, яка готуватиме фахівців з канабісу.  У Мічиганському університеті уже додали новий фах у перелік навчальних програм.

Про це повідомляє інформаційне агенство Associated Press.

– Мої товариші кепкують з мене, мовляв тепер буду дипломованим знавцем канабісу, але насправді це складний та серйозний напрямок у науці, бо потрібно мати грунтовні знання з органічної хімії, – пояснює студент.

Дослідження ринку показують, що промисловість канабісу має високу тенденцію до зростання. Уже в 2022 році ця галузь забезпечить 467 тис. робочих місць. Це посади у фармакології та маркетингу, які будуть високооплачувані, бо стануть затребуваними на ринку.

Читайте: Їжа та одяг з канабісу: хто і навіщо хоче легалізувати коноплю

Цієї весни нову навчальну програму запустять і в Північній Дакоті, а університет Колорадо розширив свою пропозицію до фахівців з марихуани у соціальній, політичній, медичній та економічній сферах. Право і політику канабісу вивчатимуть в вишах Огайо.

Професор Брендон Кенфілд з Мічигану зазначає, що в індустрії відстежується гостра нестача кваліфікованих хіміків-аналітиків, тому студенти цієї спеціальності отримають велику перспективу розвитку в галузі канабісу.

Зазначимо, що тільки в 7 штатах Америки легалізована марихуана, але фахівців з її вирощування готують навіть там, де ще не узаконили вживання канабісу (Конектикут).

До слова, Уляна Сапрун заявила, що легалізація медичної марихуани в Україні потрібна, тому що є українці, які потребують вживання канабісу.

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