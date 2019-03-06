Через випробування нової космічної ракети Dragon-2 потреба в російських ракетах може зникнути.

Успішні випробування космічної ракети Dragon-2 компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск, можуть призвести до того, що для польотів у космос більше не використовуватимуть російські ракети, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті на ICTV.

Наразі новий космічний корабель знаходиться на стадії тестових польотів, а потім доведеться випробувати його рятувальну систему.

Якщо під час випробувань не виникне проблем, то SpaceX має вперше відправити людей у космос вже наприкінці 2019 року.

Це призведе до того, що США відмовляться від використання російських ракет, а після них зробити вибір на користь Dragon-2 можуть й інші країни.

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До слова, 2 березня компанія SpaceX провела успішний запуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon.