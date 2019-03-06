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Погода в Україні на сьогодні, 6 березня (КАРТА)

По всій території України буде хмарно з проясненнями.

Погода в Україні на сьогодні, 6 березня (КАРТА)

Прогноз погоди на сьогодні, 6 березня, публікує Укргідрометцентр.

У південних. східних та центральних областях України буде хмарно з проясненнями, а температура повітря прогріється до 7°…13° вдень, 1°…3° вночі.

На заході та півночі країни також хмарно з проясненнями, температура – 6°…9° вдень, 3°…-1° вночі.

Читайте: Зима не отступит! Прогноз погоды на март

К слову, 8 марта ожидается относительно теплая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

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