Свій внесок у світовий рейтинг найбезглуздіших подарунків на 8 Березня роблять чоловіки всіх національностей.

8 Березня, як відомо, свято інтернаціональне. І свій внесок в світовий рейтинг найбезглуздіших подарунків на 8 Березня роблять чоловіки всіх національностей.

Хочете дізнатися, наскільки глибока, широка й різноманітна фантазія чоловіків? Будь ласка!

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У численних дослідженнях різних агентств – безліч дивовижних, захопливих, незабутньо-безглуздих подарунків на 8 Березня. В анналах історії можна знайти такі перли, як рятувальний круг для ошатної жінки.

Ось це сюрприз на 8 Березня, правда?! Розплющуєш вранці очі, а на тумбочці – рятувальний круг діаметром півтора метра… І так хочеться кохати свого чоловіка, так хочеться!

Представники світу повзучих – змії, ящірки, а також павуки тощо, з точки зору 99,9 % жінок – нечисть. Але серед нас, нормальних і адекватних, все-таки є невеликий відсоток чоловіків, які впевнені, що ця вся “нечисть” – прекрасний подарунок на 8 Березня. Безглуздий це подарунок на 8 Березня! Чи ні, чоловіки?

Ну, тут дивлячись яку мету ви перед собою ставите: якщо до смерті налякати кохану – це одне, позбутися її раз і назавжди – майже те ж. Здивувати своєю оригінальністю – третє. Але дарувати це з надією, що “сподобається”…

І тим не менш таке трапляється. Спінінги, гантелі і нова дриль – це взагалі нудна проза у високій поезії чоловічих подарунків. Це дарується регулярно і як клас безглуздих подарунків на 8 березня незнищенний. Ну що тут скажеш! Але давайте спустимося на землю і поговоримо про ненавмисні помилки нормальних чоловіків.

Плюшеве серце. Велике, червоне, м’яке. Подарунок не можна буде назвати безглуздим тільки в тому випадку, якщо до цього плюшевого серця не буде пришпилена коробочка з обручкою (тобто пропозиція руки та серця) або сережки (каблучка, підвіска) якщо не з діамантом, то близько до цього. Тобто плюшеве серце допустиме тільки у вигляді “носія”.

Інакше… Залежно від темпераменту вашої дами серця. М’які іграшки. Тільки в тому випадку, якщо дівчина – фанатка цього. Всім іншим собачки і плюшеві ведмедики потрібні як торішній сніг.

Бюстгальтер з неабияким пуш-апом або трусики, які стягують так, що дихати вже неможливо. Та навіть якщо у вашої дівчини в шафі тільки така білизна і водиться, це вас аж ніяк не обходить! Купуєш сама – так і треба, дарує чоловік – на що натякає?! Віник, кошик для брудної білизни, пилосос і нова швабра – з цим краще одразу до своєї мами, хлопці!

Вона оцінить, вона зрозуміє. Кохана жінка – ні. Навіть нова хлібопічка (комбайн, мультиварка тощо) – краще або попередньо погодити або сорок восьмим почуттям безпомилково вгадати. А ви впевнені, що це сорок восьме почуття у вас “увімкнене”?

Штучні квіти навіть найвищої якості – прибережіть для того сумного дня, коли дама вашого серця у віці близько ста років тихо і мирно відійде в інший світ. Штучні квіти відрізняються від живих, але не в’януть? І у всіх пристойних будинках таких – вази і кошики? Ну так, так… Не даруйте дівчатам неживі квіти!

Найкращий мій подаруночок – це я! Це ще одна фішка нехай і не дуже численної, але все-таки наявної в межах нашої Сонячної системи частини чоловічого населення.

Поголившись заради такого випадку, розлучившись (о, диво!) зі своїми шкарпетками і навіть (увага – акт героїзму!) скориставшись освіжувачем дихання після вчорашнього, чоловіки зрання вимальовуються в дверному отворі, пропонуючи себе дружині як подарунок на 8 Березня не гірше дівчат з Окружної. Іноді навіть в трусиках з хоботком. Охо-хо, хлопчики…

Хочете пораду про найкращий подарунок своїй жінці на 8 Березня? Все дуже просто: потрібно просто запитати. Це спосіб номер один. Не ті стосунки? Запитайте в її мами. Знову не те? Ну, тоді вам прямо до ювелірного – не помилитеся!

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Фото: Dreamstime.com