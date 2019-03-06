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Вітання з 8 березня у листівках

8 березня українці відзначатимуть перше весняне свято – Міжнародний жіночий день.

поздравления с 8 марта

Вітання з 8 березня – дуже відповідальна справа, адже ці слова прочитають мама, бабуся або кохана дружина.

Але іноді буває так, що слів недостатньо, тому Факти ICTV підібрали для вас найкрасивіші листівки з 8 березня, якими буде не соромно привітати жінок.

Читайте: Найкращій у світі! Що подарувати мамі на 8 березня

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Вітання з 8 березня у листівках / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV підготували для список найкращих заходів на 8 березня.

Фото: dreamstime

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