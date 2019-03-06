Прийти, поговорити і підстригтись. Кількість перукарень виключно для чоловіків в українських містах помітно зростає. Це й не дивно – бороданів та вусачів на вулицях стало значно більше.

Але чи можна пришвидшити ріст волосся? Виявляється, медицина сьогодні здатна цьому зарадити – можна пересаджувати волосся. Але стилісти з цим поспішати не радять.

Схожа проблема була і у найвідомішого сьогодні в Україні бороданя – співака Дзідзьо.

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Деякі соціологи вважають, що бороданів і вусачів люди здебільшого сприймають як надійних та переконливих чоловіків.

Психоаналітик Олена Слободянюк вважає, що чоловіки почали активно відрощувати рослинність на обличчі підсвідомо – на знак протесту. Жінки посіли позиції на роботі та в суспільстві нарівні із чоловіками.

Утім, бороди й вуса мали популярність в Україні ще у давні часи, коли жінки майже завжди були на другому плані.

Борода гріє, а ще прикриває дефекти на обличчі, якщо вони є. Стиліст Сергій Боженко радить не голитись тим, у кого чутлива шкіра.

До слова, як борода впливає на кар’єру чоловіка.