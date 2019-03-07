З початком весни та наближенням 8 березня у повітрі витає натхнення. Факти ICTV зібрали найцікавіші та найкреативніші ідеї хенд-мейд подарунків, які однозначно порадують ваших мам, бабусь, колег і коханих половинок.

Щоб підготувати подарунок своїми руками, варто лише піти на ризик, включити фантазію і витратити трохи часу та посидючості. І, можливо, у вас вийде справжній шедевр, який буде радувати милих жінок не один день, місяць і навіть рік.

Подарунки для тих, хто не уявляє життя без солодощів

Винуватиці торжества люблять солодке? Зупиніть свій вибір на букеті з цукерок. Мало того, що такий подарунок їстівний, так ще і красивий. Цукерки можна з’їсти непомітно, а яскравий букет з паперу буде гріти душу спогадами. Крім того, солодкий сюрприз – досить бюджетний варіант.

Щоб зробити солодкий букет вам знадобляться:

цукерки;

гофрований папір;

дріт;

паперова стрічка;

нитки;

ножиці;

скотч.

Якщо є клейовий термо-пістолет, то можна використовувати його.

Далі наклеюємо цукерки-квіти на дріт не проколюючи. З гофрованого паперу формуємо пелюстки, фіксуємо ниткою. Обрізаємо залишки паперу біля основи квітів. Обмотуємо стебло-дріт зеленою стрічкою.

Формуємо з зеленої гофрованого паперу листя і кріпимо.

Можна прикрасити квіти намистинками або використовувати бісер. Це будуть імпровізовані крапельки роси і гарна прикраса.

Формуємо букет і загортаємо його в папір контрастного кольору.

Виріб до 8 березня і оригінальний подарунок, зроблений своїми руками, готовий.

Ексклюзивні намиста для модниць із тканини

Виготовити намисто своїми руками з тканини дуже просто. Такий сюрприз не тільки “доведеться до двору”, але і буде унікальним. І ви точно не будете ховатися від подруг у вбиральні, судорожно знімаючи однакові прикраси, куплені в магазині.

Намисто можна виготовити буквально з будь-якої тканини, яка буде підходити до вашого наряду. В якості оформлення можна обрати ті буси, які ви давно не носите, використовуючи тільки намистинки. Також можна зібрати намисто з контрастних шматочків тканини, включаючи елементи шкіри, дерев’яних намистин, камінчиків.

Вирізаємо з тканини кружечки однакового або, навпаки, різного діаметра. Далі вам знадобляться нитки того ж кольору, що й тканина, а також невеликі шматочки синтепону, які можна вкласти в середину кожного кружечка, для надання йому більшого обсягу.

Кожен кружечок потрібно прошити наметочним швом по діаметру, відступаючи приблизно один сантиметр від краю.

Після цього стягніть краї ниткою і акуратно, з допомогою голки заправте тканину всередину.

Далі вам потрібно прошити отриману намистину так, щоб надати їй бажану форму.

Підготувавши достатню кількість намистин, приступайте до складання. Збирати найзручніше на тонку гумку, що дозволить з легкістю одягати таку прикрасу.

Скринька з квітами до 8 березня

Унікальна універсальна шкатулочка підійде для жінок будь-якого віку, а квіти доповнять сувенір, який потім можна буде використовувати в якості сейфа для прикрас.

Для майбутнього виробу підготуємо:

основу для роботи в вигляді циліндра з відкритими отворами з двох сторін;

товсті нитки або стрічки для декоративного оформлення основи і котушкові нитки для пришивання деталей;

2 кола з товстого фетру відповідного кольору з розміром отворів в циліндрі;

товстий шнур або тасьма;

декоративні квіти і листя з тканини, ниток та стрічок за вибором, а також намистини.

Інструменти для роботи: ножиці, голки для вишивки з досить гострим кінцем, шприц з клеєм на водорозчинній основі.

Тепер беремо порожню бобіну, обмотуємо непарною кількістю витків нитки. Кожен виток краще закріпити клеєм. Далі вставляємо в голку стрічку або нитку іншого кольору. Закріпимо кінець нитки або стрічки на основі і почнемо виконувати переплетення як у ткацтві.

Тепер на основі пришиємо денце з фетру і приклеїмо декоративні шнури. Декоруємо кришку скриньки (квіти, намисто, бісер). Саму кришку пришити до скриньці 3-4 стібками до пайовою ниткам і декоративного шнура. Також пришиваємо і дно, але ретельніше, і вже без декорацій. Ось і скринька готова. Якщо вона вийшла глибокою – всередину помістіть живі квіти в капсулі. Вийде 2 подарунка в одному.

Світильники – підсвічники для романтиків

З найпростішого пластикового горщика для квітів можна зробити унікальний свічник в подарунок мамі або дружині на 8 березня. Як це робиться? Дуже просто!

Для одного підсвічника вам знадобитися: горщик (з тарілочкою-підставкою), залізні прути різного діаметру і вогонь. З допомогою залізних прутів, розпечених на вогні до червоного кольору – проколюємо дірочки в горщику (художня асиметрія для такої справи – те, що потрібно).

Лицьову сторону помічаємо, зробивши серце в центрі бічної стінки. А далі – запалюємо на тарілочці-піддоні свічку, накриваємо торшером і насолоджуємося подарунком, який так швидко і красиво вийшов!

Сумочка в техніці мокрого валяння

Такий виріб як сумочка можна зробити для подруги. А матуся може порадувати доньку.

Матеріали та інструменти:

ножиці;

нитки;

шерсть для валяння;

пупирчата плівка;

мильний розчин (дитяче мило розчинити в теплій воді);

велика голка швейна, голка для валяння №38

поролонова губка.

На пухирчату плівку викладаємо шерсть тонкими пасмами, викладаємо прямокутник-будь-який, все залежить від розміру сумочки.

Бризкаємо мильний розчин, накриваємо пухирчатою плівкою і валяємо. Загнемо краї. І знову продовжуємо валяти.

Закінчуємо валяння і промиваємо заготівку водою. Даємо висохнути. Обметуємо майбутню сумочку зеленою ниткою, зшиваємо краї.

З ниток сплетемо кіску, пришиваємо до сумочки.

А тепер прикрасимо сумочку! Викладемо гілочку мімози з вовни і валяємо голкою №38. Сумочка готова.

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Милі сережки у техніці ганутель

Такий казковий подарунок до 8 березня як сережки порадує будь-яку дівчинку, дівчину, жінку. Адже сережок багато не буває. А особливо – ручної роботи.

Матеріали та інструменти:

дріт (1мм);

муліне;

ножиці;

намистинки;

лінійка;

в’язальний гачок;

швензи для сережок.

Щільно накручуємо дріт на гачок. Робимо довгу пружинку (6см). Розтягуємо пружину до 12 см. Вставляємо в пружину дріт трохи довше її і скручуємо кінці. Надаємо потрібну форму майбутній сережці. Біля основи пелюстки зав’язуємо муліне і починаємо укладати нитками хрест на хрест. Виходить дивовижна крапелька.

Відрізаємо кінці зайвого дроту і нитки. Акуратно прикріплюємо бусинку і швензи з допомогою нитки. Робимо другу сережку.

Декоративні свічки своїми руками

Швидкий спосіб зробити свічку ручної роботи — свічка-мандаринка.

Очищаєте мандарин акуратно, щоб зберегти ємність для свічки, кріпите гніт і заливаєте в свічку парафін. Ось і вийшла приємна і мила дрібничка.

Декоративна пляшка з квітами до 8 березня

Яскраві пляшки, наповнені квітами, сухими крупами, фруктами, кольоровим піском, бісером та іншими компонентами послужать прекрасним декором і будуть красиво виглядати на полиці.

Вам знадобиться:

прозора бутель оригінальної форми;

в якості наповнювача підійдуть свіжі троянди або їх пелюстки, лілії, жоржини та інші квіти;

вода;

гліцерин.

Процес виготовлення:

Пляшку слід добре помити і простерилізувати. Необхідно розбавити гліцерин гарячою водою у співвідношенні 1 : 2.

Обрану квітку помістити в банку або склянку, залити гліцериновим розчином і потім композиція забирається в темне прохолодне місце.

Після того як пелюстки повністю просочилися їх можна буде акуратно скласти в бутон. Таким чином, квітка безперешкодно пролізе через тонку шийку і потім легко вийде її розправити з допомогою палички або спиці.

Залишається лише герметично закрити горлечко парафіном і прикрасити його стрічкою або клаптем тканини і шпагатом.

Текстильні подарунки

Такі подарунки, як правило, робляться для використання в побутових цілях. Це можуть бути прихватки, рушники, серветки, фартухи, зроблені та оздоблені своїми руками. Текстильний побутової хенд-мейд прийнято дарувати близьким родичкам зрілого віку — мамам, бабусям, тіткам.

Подарунки для колег своїми руками

Готуєте подарунки до 8 березня для співробітниць? Пропонуємо модернізувати покупну канцелярію, якої в офісі ніколи мало не буває.

Календарі та щоденники можна оформити фотографіями домашніх улюбленців або друзів ваших колег, знімками країн, в яких вони мріють побувати. А всілякі підставки і стаканчики для дрібниць переробити в їх улюбленій кольоровій гамі.

Раніше Факти ICTV підготували для список найкращих заходів на 8 березня.