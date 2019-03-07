Якщо ви вже визначилися з подарунками для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося вибрати справжній красивий букет. Чомусь усі вважають, що на 8 Березня потрібно дарувати або тюльпани, або мімози, або троянди.
Які букети можна подарувати близьким і знайомим на 8 березня:
- Дівчині найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії.
- Мамі підійде букет з гвоздиками, нігтиками, тюльпанами.
- Дружина оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня.
- Порадують вашу колегу білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія.
- Бабусям потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки.
- Жовті троянди, маргаритки або лотос підійдуть в якості подарунка сестрі або свекрухи.
Необов’язково дарувати дівчатам на 8 березня букети зрізаних квітів, відмінною їх заміною можуть стати квіти в горщиках. Вони не тільки послужить приємним доповненням до інтер’єру, але і збереже в собі найтепліші почуття дарувальника, що не зів’януть після того як свято закінчиться.
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Які можна подарувати квіти в горщику на 8 березня:
- Крокуси
У продажу знайдуться крокуси різних забарвлень. Немає такої жінки, якій би не сподобалися перші провісники весни на своєму підвіконні.
- Тюльпани
Ці традиційні квіти, які довгі роки тішили не одне покоління жінок, в горщику і після свята ще довгий час будуть приносити радість та естетичне задоволення.
- Троянди
Дарувати троянди в свято — традиція. Вони підійдуть і молодій, і літній людині, дружині і матері і навіть доньці. Троянди як невід’ємний атрибут свята “кричать” про любов і нові враження. Однак трояндам підійде більше домашня обстановка, ніж трудові офісні будні.
- Фіалки
Ця мила рослина — досить бюджетний і абсолютно невибагливий варіант. Такий подарунок підійде абсолютно будь-якій жінці – від юної дівчини до милої бабусі. Фіалка вважається затишною квіткою, тому живе в домашньому приміщенні частіше, ніж в офісах.
- Орхідеї
Такі квіти дещо дорожчі за перелічені, зате за красою і яскравістю їм немає рівних. Їх люблять дарувати як для офісів, так і для дому. Вибір кольорів цього виду величезний: орхідеї фаленопсис, орхідеї каттлеї, орхідеї целогіни і безліч інших.
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