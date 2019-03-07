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Гороскоп на сьогодні, 7 березня

Яким буде 7 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 7 березня, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогоднішній день добре підійде для активної діяльності, але її краще відкласти на другу половину дня.

Вранці ж можна зайнятися плануванням справ. День вважається сприятливим для заходів з фізичною активністю, садових робіт і прогулянок на природі.

Емоційний стан буде трохи нестабільним, а тому логіка і здоровий глузд можуть відійти на другий план. Це може привести до виникнення конфліктів і спонтанних рішень.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на березень 2019 для всіх знаків зодіаку.

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