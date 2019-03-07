У 2019 Масляна закінчується в неділю, 10 березня.

Масляна 2019, яка триває з 4 березня, закінчиться 10 березня.

Останній день Масляної називають проводами або прощеним днем.

Саме в неділю напередодні Великого посту слід вибачитися перед усіма, кого ви за минулий рік могли образити. Обов’язково потрібно йти до церкви, щоб покаятися в гріхах і попросити благословення у вищих сил. Після цього можна почати постити з доброю душею, зосередитися на духовному житті та з чистим серцем зустріти Великдень.

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Крім того, у прощений день їздять з подарунками до рідних. Прощення між рідними і знайомими відбувається увечері. При цьому говорять такі слова: Прости мене, будь ласка, якщо в чому винен перед тобою. Інший відповідає: Бог тебе простить.

В неділю на столі обов’язково повинні бути вареники з сиром та яєчня.

В цей день також люди збираються на головній площі і урочисто спалюють опудало. Його виготовляють у вигляді смішної і в той же час страшної ляльки, що уособлює собою Масляну. Цей ритуал означає прощання з набридлою зимою до наступного року.

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