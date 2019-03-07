Не дивлячись на те, що на вулиці лише перший місяць весни і ще не зовсім тепло, душа проситься у подорож. Факти ICTV зібрали для вас топ-5 місць, куди можна відправитися у березні і отримати море вражень.

Від українських міст до перлин Європи – Факти ICTV зібрали для вас топ-5 міст, де можна відмінно провести вікенд у березні. Пакуємо валізи!

Драгобрат

Попрощатися із зимою можна на високогірному лижному курорті Драгобрат. Він знаходиться на висоті 1300-1700 метрів над рівнем моря!

Такий відпочинок підійде тим, хто закоханий у гори, та ще й любить лижі або сноуборд. Тим більше, що сніг тут може бути до травня.

Дістатися до Драгобрата без пересадок не вийде, спочатку ви доїжджаєте на поїзді (від 200 грн до 1800 грн в залежності від типу вагонів) до Івано-Франківська, а там вже користуєтеся автобусом.

У Драгобраті вартість номерів у готелі стартує від 700 гривень за добу.

Одеса

Так, у березні у морі ще не поплаваєш, але Одеса – колоритне місто навіть не влітку. Погуляти по вуличках міста, порожніх пляжах і подивитися на ще холодне хвилююче море.

Якщо зважитеся, є готові пропозиції – тур в Одесу з екскурсіями містом, відпочинком у весняного моря і заходами до 8 березня. Ціни на одну людину стартують від 3000 гривень без урахування проїзду.

Потяг Київ – Одеса обійдеться вам у 180-700 грн у залежності від класу.

Ірландія

У ці весняні дні можна вирушити куди-небудь у Європу, наприклад, в Ірландію. І приїхати сюди краще на традиційне ірландське свято День святого Патрика, який відзначають 17 березня.

Зелене свято полюбили по всьому світу і відзначають його із задоволенням. Тому відправляйтеся на батьківщину свята, аби відчути весь колорит.

Переліт з Києва до Дубліна обійдеться вам мінімум у 3 тисячі гривень в одну сторону.

Проживання. У Дубліні можна зняти номер на двох за 1,5 тисячі гривень за добу. Хостел можна зняти і за 600-700 грн за добу за одну людину.

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Марокко

У березні у Марокко ще не почався пляжний сезон, проте можна без спеки і туристичних натовпів погуляти синіми вулицями Шавена, закохатися у середньовічну архітектуру.

Можна на позашляховику або верблюді попрямувати прямо у пустелю Сахара і побачити, як навесні з дюн пробиваються трави і квіти.

Проживання, наприклад, у готелі Касабланка обійдеться вам у 700 гривень за добу і вище, у Марракеші – від 1000 гривень.

Іспанія

В Іспанії у березні найтепліше в Андалусії і Валенсії. Парасолька вам може і стане у нагоді, але швидше за все вона проваляється у валізі, оскільки тут в основному сонячно, як влітку.

У Малазі загляньте у музей Пікассо і виміряйте глибину винних бочок, а у Валенсії задивіться на чашу Грааля. До того ж в Іспанії на початку весни стартує сезон бою биків, не пропустіть це, сходіть на кориду.

Проживання у готелях Валенсії обійдеться мінімум у 1000 гривень за добу, у Малазі – від 700 гривень за добу.

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