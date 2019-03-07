Факти ICTV підготували для вас найкращі віршовані привітання, які ви можете адресувати прекрасній половині людства у свято 8 Березня.

8 березня святкують Міжнародний день жінок, тому пропонуємо привітання у віршах, які приємно здивують вашого адресата. Вірші – це завжди відлуння романтики та ніжності, тож потіште своїх колег, рідних чи коханих – вони варті цього.

Привітання у віршах

З восьмим березня вітання,

Люба донечко приймай,

Хай буде щаслива доля,

Негараздів уникай!

Щастя, радості, здоров’я,

Довгих літ, на все життя,

Посміхнеться тобі доля,

Будуть світлі почуття!

Хай твої завітні мрії,

Господь виконає враз,

Хай лунає сміх щасливий,

І буде прекрасним час!

***

У березні, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші привітання,

Хай будуть милими ваші сни

І прекрасним кожне світання.

Даруйте нам приємну мить,

І розкіш – з вами спілкування.

Простіть керівника, що іноді кричить,

І наші деколи розчарування,

А ви ж підтримаєте вмить,

Так, що зникає хвилювання.

Ми вас цінуємо і поважаємо,

Тож довгої співпраці бажаємо!

***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

Щастя, радість та тільки добро!

***

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

У тебе очі – сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна.

***

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай вам вдається все – вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для вас тривають нескінченно!

***

Спасибі, мамо, за те, що ти є,

Що любиш, піклуєшся і бережеш.

Твоя любов натхненням нам дає.

Ми знаємо, що завжди в гості ждеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від бід і недуги,

Від злої обмови чи нещирого друга.

Хай доля ніжнішає, як твої зап’ястя –

Здоров’я і сил, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись.

Щоб не було приводу у тебе журитись!

Сказати кілька важливих слів і виразити свою любов – зовсім не складно. Даруйте людям посмішку і частіше кажіть люблю. Також ми підготували привітання з 8 березня у листівках.

Читайте: Найкращій у світі! Що подарувати мамі на 8 березня

Раніше Факти ICTV підготували для список найкращих заходів на 8 березня.