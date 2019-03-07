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Тисяча блискавок за 5 хвилин! У небі над Каліфорнією спостерігали рідкісне явище

На півдні американського штату Каліфорнії спостерігали дуже рідкісне явище – рекордна кількість блискавок освітила небо.

Тисяча блискавок за 5 хвилин! У небі над Каліфорнією спостерігали рідкісне явище

Тільки за п’ять хвилин на небі блиснуло 1,5 тисячі блискавок. Саме стільки зафіксували метеорологи.

Про це повідомляє Inside Edition.

Таке явище у цій частині США – рідкісне, вчені назвали його “блискавичним штормом”. Багато жителів повиходили зі своїх будинків, щоб зняти це унікальне видовище.

Через негоду в аеропорт Лос-Анджелеса змушені були повернутися літаки. Багато будинків залишилися без світла.

Читайте: Рідкісне природне явище: у США в річці утворилася крижина, що обертається

До речі, у небі над Лос-Анджелесом у пасажирський лайнер авіакомпанії JetBlue влучила блискавка.

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