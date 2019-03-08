Якщо ви вже визначилися з подарунками для своїх дорогих жінок, то тепер залишилося вибрати справжній красивий букет. Чомусь усі вважають, що на 8 Березня потрібно дарувати або тюльпани, або мімози, або троянди.

Які букети можна подарувати близьким і знайомим на 8 березня:

Дівчині найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії.

найкраще підійдуть лаванда, орхідея, червона троянда або конвалії. Мамі підійде букет з гвоздиками, нігтиками, тюльпанами.

підійде букет з гвоздиками, нігтиками, тюльпанами. Дружина оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня.

оцінить букет з троянд, гербер, айстр або дзвіночків. Найкраще піднести квіти з самого ранку 8 березня. Порадують вашу колегу білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія.

білий жасмин, жовтець, конюшина або магнолія. Бабусям потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки.

потрібно дарувати жовті тюльпани, білі троянди або фіалки. Жовті троянди, маргаритки або лотос підійдуть в якості подарунка сестрі або свекрухи.

Необов’язково дарувати дівчатам на 8 березня букети зрізаних квітів, відмінною їх заміною можуть стати квіти в горщиках. Вони не тільки послужить приємним доповненням до інтер’єру, але і збереже в собі найтепліші почуття дарувальника, що не зів’януть після того як свято закінчиться.

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Які можна подарувати квіти в горщику на 8 березня:

Крокуси

У продажу знайдуться крокуси різних забарвлень. Немає такої жінки, якій би не сподобалися перші провісники весни на своєму підвіконні.

Тюльпани

Ці традиційні квіти, які довгі роки тішили не одне покоління жінок, в горщику і після свята ще довгий час будуть приносити радість та естетичне задоволення.

Троянди

Дарувати троянди в свято — традиція. Вони підійдуть і молодій, і літній людині, дружині і матері і навіть доньці. Троянди як невід’ємний атрибут свята “кричать” про любов і нові враження. Однак трояндам підійде більше домашня обстановка, ніж трудові офісні будні.

Фіалки

Ця мила рослина — досить бюджетний і абсолютно невибагливий варіант. Такий подарунок підійде абсолютно будь-якій жінці – від юної дівчини до милої бабусі. Фіалка вважається затишною квіткою, тому живе в домашньому приміщенні частіше, ніж в офісах.

Орхідеї

Такі квіти дещо дорожчі за перелічені, зате за красою і яскравістю їм немає рівних. Їх люблять дарувати як для офісів, так і для дому. Вибір кольорів цього виду величезний: орхідеї фаленопсис, орхідеї каттлеї, орхідеї целогіни і безліч інших.

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