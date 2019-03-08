Привітання зі святом весни сьогодні отримують всі жінки. Як зірки вітали усіх з 8 Березня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Українські зірки в соцмережах радіють святу ніжності і весни і вітають усіх з 8 Березня.
Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання відомих українців.
З 8 Березня всіх жінок вітали головні серцеїди української естради Олег Винник та Віталій Козловський.
З гумором до привітань в цей день вирішили підійти телеведучі Олександр Педан та Слава Соломка.
А от акторка Дизель Шоу Вікторія Булітко та телеведуча Леся Нікітюк у своїх привітаннях вирішили пожаліти чоловіків, які залишаться після свята з пустими гаманцями.
Ніжними образами і словами вразили співачка Тіна Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.
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Раніше Факти ICTV публікували привітання з 8 Березня у віршах.
Фото: Юлія Саніна