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Факти / Lifestyle

Привітання зірок з 8 Березня

Привітання зі святом весни сьогодні отримують всі жінки. Як зірки вітали усіх з 8 Березня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Привітання зірок з 8 Березня

Українські зірки в соцмережах радіють святу ніжності і весни і вітають усіх з 8 Березня.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання відомих українців.

З 8 Березня всіх жінок вітали головні серцеїди української естради Олег Винник та Віталій Козловський.

З гумором до привітань в цей день вирішили підійти телеведучі Олександр Педан та Слава Соломка.

А от акторка Дизель Шоу Вікторія Булітко та телеведуча Леся Нікітюк у своїх привітаннях вирішили пожаліти чоловіків, які залишаться після свята з пустими гаманцями.

Ніжними образами і словами вразили  співачка Тіна Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

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Привітання зірок з 8 Березня / 14 фотографий

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Раніше Факти ICTV публікували привітання з 8 Березня у віршах.

Фото: Юлія Саніна

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