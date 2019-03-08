Шостий день Масляної – суботу – називають золовчиними посиденьками. Цей день завжди був жіночим днем – молоді невістки запрошували до себе в гості золовок – сестер чоловіка.

Масляна 2019, яка триває з 4 березня, закінчиться 10 березня.

Якщо золовка була незаміжня, то на веселощі невістка запрошувала своїх незаміжніх подруг. А якщо сестри чоловіка були заміжніми, то і подруг кликали заміжніх. При цьому кожній із золовок невістка повинна була підготувати подарунок.

Шостий день Масляної вважали своєрідними оглядинами молодої дружини. Оцінювали її частування, спілкування і навіть погляд на свого молодого чоловіка. Кульмінацією оглядин був ритуал прилюдного цілування.

Читайте: Масляна 2019: традиції та історія свята

Як і в інші дні Масляної, в суботу люди щосили веселилися, влаштовували кулачні бої та каталися на санях. Крім того, у цей день поминали покійних, ходили на кладовище, а після – пригощали млинцями навіть домашніх тварин.

Також у цей день наряджали солом’яне опудало. На ношах його несли в кінець села, розпалювали велике вогнище та спалювали Масляну.

Раніше Факти ICTV писали про те, куди піти на Масляну в Києві.