PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Скільки важить галактика Чумацький шлях – вчені дали відповідь

Астрономи зробили підрахунки, аби дати відповідь на те, скільки ж важить галактика Чумацький шлях.

Чумацький шлях

Вчені підрахували, що вага галактики Чумацький шлях дорівнює масі у приблизно 1,5 трлн зірок на зразок Сонця.

Ця оцінка вважається найбільш точною, оскільки під час неї враховували всі планети, зірки, пил, гази і навіть чорну діру, що знаходиться в центрі галактики.

Астрономи сподіваються, що нові дані допоможуть краще зрозуміти природу Чумацького шляху.

Читайте: Дослідження Місяця: NASA планує співпрацювати з Україною

Аби дізнатися масу галактики вчені створили її 3D-модель, використовуючи дані з телескопу Hubble та супутника Gaia.

Також астрономам вдалося підрахувати, що радіус галактики Чумацький шлях складає близько 129 тис. світлових років.

До слова, вчені виявили у Нептуна сьомий місяць і дали йому назву.

Джерело: The Guardian

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка