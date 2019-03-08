Астрономи зробили підрахунки, аби дати відповідь на те, скільки ж важить галактика Чумацький шлях.

Вчені підрахували, що вага галактики Чумацький шлях дорівнює масі у приблизно 1,5 трлн зірок на зразок Сонця.

Ця оцінка вважається найбільш точною, оскільки під час неї враховували всі планети, зірки, пил, гази і навіть чорну діру, що знаходиться в центрі галактики.

Астрономи сподіваються, що нові дані допоможуть краще зрозуміти природу Чумацького шляху.

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Аби дізнатися масу галактики вчені створили її 3D-модель, використовуючи дані з телескопу Hubble та супутника Gaia.

Також астрономам вдалося підрахувати, що радіус галактики Чумацький шлях складає близько 129 тис. світлових років.

До слова, вчені виявили у Нептуна сьомий місяць і дали йому назву.