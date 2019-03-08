Щоб приємно здивувати кохану дівчину, маму, бабусю чи колегу , не обов’язково дарувати дорогі подарунки. Факти ICTV зібрали найкращі та найвесняніші привітання з жіночим днем.

СМС-привітання з 8 Березня є досить зручним способом привітання. Факти ICTV зібрали для вас найніжніші вітання.

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п’яніють без вина.

Нехай не гасне полум’я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Ти чарівна, немов троянда, тільки різниця є одна: троянда в’яне від морозу, твоя краса – ніколи!

***

Бажаю в жіноче свято,

Щоб було удачі багато,

Квітів великі букети,

Та подарунків пакети!

***

Квітує березень прекрасний

Для тебе в цей жіночий день.

Добра! Любові! Мрій і щастя!

Барвистих квітів і пісень!

***

Зі святом весни тебе! Нехай посміхається сонце, сміються квіти, і завжди залишаєшся чарівною ти!

***

Всю радість, яка є у світі,

І ніжність, і красу, і мрії –

Весняне сонце хай освітить,

Весняний вітер хай навіє!

***

Хай доля буде світла і ласкава,

В душі хай завжди сяє сонечко яскраве!

***

Прийшла весна чудова

Все оживає довкола

Щасливий я, бо в мене є

Моє кохання неземне!

***

Хай сонце заходить з весною в твій дім

Хай з снігом розтануть і біль твій і гнів

Хай білий пролісок любов принесе

І хай тобі завжди весело буде!

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Раніше Факти ICTV писали про те, куди піти на 8 Березня в Києві.