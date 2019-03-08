Щоб приємно здивувати кохану дівчину, маму, бабусю чи колегу , не обов’язково дарувати дорогі подарунки. Факти ICTV зібрали найкращі та найвесняніші привітання з жіночим днем.
СМС-привітання з 8 Березня є досить зручним способом привітання. Факти ICTV зібрали для вас найніжніші вітання.
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
***
Ти чарівна, немов троянда, тільки різниця є одна: троянда в’яне від морозу, твоя краса – ніколи!
***
Бажаю в жіноче свято,
Щоб було удачі багато,
Квітів великі букети,
Та подарунків пакети!
***
Квітує березень прекрасний
Для тебе в цей жіночий день.
Добра! Любові! Мрій і щастя!
Барвистих квітів і пісень!
***
Зі святом весни тебе! Нехай посміхається сонце, сміються квіти, і завжди залишаєшся чарівною ти!
***
Всю радість, яка є у світі,
І ніжність, і красу, і мрії –
Весняне сонце хай освітить,
Весняний вітер хай навіє!
***
Хай доля буде світла і ласкава,
В душі хай завжди сяє сонечко яскраве!
***
Прийшла весна чудова
Все оживає довкола
Щасливий я, бо в мене є
Моє кохання неземне!
***
Хай сонце заходить з весною в твій дім
Хай з снігом розтануть і біль твій і гнів
Хай білий пролісок любов принесе
І хай тобі завжди весело буде!
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