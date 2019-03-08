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SpaceX зафіксувала успішне повернення нового космічного корабля

Компанія SpaceX зафіксувала успішне повернення на Землю космічного корабля Crew Dragon.

Crew Dragon

Космічний корабель Crew Dragon, який належить компанії SpaceX, успішно повернувся на Землю після тестового польоту, повідомила SpaceX у Twitter.

Приземлився новий космічний корабель SpaceX в Атлантичному океані.

Його вже підняли на борт пошуково-рятувального судна, завдяки чому тестова місія Crew Dragon вважається завершеною.

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Нагадаємо, 2 березня компанія SpaceX провела успішний запуск космічного корабля Crew Dragon.

Фото: SpaceX

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