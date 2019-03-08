Компанія SpaceX зафіксувала успішне повернення на Землю космічного корабля Crew Dragon.

Космічний корабель Crew Dragon, який належить компанії SpaceX, успішно повернувся на Землю після тестового польоту, повідомила SpaceX у Twitter.

Приземлився новий космічний корабель SpaceX в Атлантичному океані.

Його вже підняли на борт пошуково-рятувального судна, завдяки чому тестова місія Crew Dragon вважається завершеною.

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Нагадаємо, 2 березня компанія SpaceX провела успішний запуск космічного корабля Crew Dragon.

Фото: SpaceX