9 березня своє професійне свято відзначають діджеї всього світу. Факти ICTV зібрали найкращі привітання для цих музичних віртуозів.

Всесвітнє свято заснували в ЮНЕСКО у 2001 році за ініціативою фонду World DJ Fund і воно замислювався як закриття благодійної тижневої акції.

У цей день по всьому світу проводять масштабні заходи за підтримки відомих діджеїв та радіостанцій.

Всі зароблені діджеями гроші в цей день гроші прийнято передавати на допомогу дітям.

Сьогодні в свято найкращому ді-джею побажаю,

Що б всі під ритми на танцполі запалювали,

Щоб більше хорошого звуку витягував в наш світ,

Щоб кожен твої біти в душі своїй зберіг.

Я тобі сили духу і драйву побажаю діджей,

Нехай життя твоє не знає розчарувань і втрат,

Хай дні твої щастя і любові,

Адже ти не просто діджей, ти – музикант!

***

У діджея дуже важка робота,

Він може тільки вдень відпочивати,

А по ночах у нього лише одна турбота,

Змусити людей у клубі танцювати.

Ми тебе в день діджея хочемо привітати,

І, звичайно, від душі тобі побажати,

Самий запальний і яскравий мікс скласти,

І по всьому світу з ним виступати!

***

Ваша праця коштує багато,

Ви діджеї здатні зривати голови.

Ваші руки створюють шедеври,

Які хочеться почути першим.

Здоров’я вам, довгих років та удачі,

Щоб вечірки були яскравіше, багатше.

Щоб завжди були потрібні,

У тренді, успішні і важливі.

***

Пластинками вертіти не легка справа,

Тут потрібно ритмом і настроєм управляти вміло,

І ми в честь свята запалимо з тобою зараз,

Давай покажемо гостям вищий клас.

Але перед цим потрібно нам трохи накотити,

Щоб публіку за душу своєю музикою схопити,

У День діджея я тобі, брат, бажаю зростання,

Креативу, куражу, знаю, як це робити непросто!

***

Хто може за хвилину змінити нам настрій?

Хто здатний влаштувати де завгодно веселощі?

Хто з вінілу і вертушки витягує звук?

Це діджей – він може завести всіх навколо.

Уносить на вечірці від музики деколи,

Якщо діджей підходить до справи з душею,

Сьогодні зі святом вітаємо тебе,

Бажаємо драйву, сил, здоров’я та креативних ідей.

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До слова, журнал Forbes склав список з 15 найбільш високооплачуваних діджеїв у світі.