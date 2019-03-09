Національне ірландське свято День святого Патрика традиційно проходить 17 березня.

День святого Патрика у 2019 році традиційно буде проходити 17 березня.

Це свято релігійне на честь одного зі святих покровителів Ірландії, святого Патрика, з яким пов’язують прихід християнства в Ірландії.

Національне ірландське свято полюбилося багатьом країнам і національностям. Українці не виняток, тому в цей день намагаються надягти щось зелене, придбати трилисник і відвідати з друзями паб.

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У багатьох містах по всьому світу проходять карнавали з піснями і танцями, у яких беруть участь тисячі людей.

Символами свята можна назвати трилисник, зелений одяг, танці кейлі, лепреконів і пиво.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2019 рік.