Національне ірландське свято День святого Патрика традиційно проходить 17 березня.
День святого Патрика у 2019 році традиційно буде проходити 17 березня.
Це свято релігійне на честь одного зі святих покровителів Ірландії, святого Патрика, з яким пов’язують прихід християнства в Ірландії.
Національне ірландське свято полюбилося багатьом країнам і національностям. Українці не виняток, тому в цей день намагаються надягти щось зелене, придбати трилисник і відвідати з друзями паб.
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У багатьох містах по всьому світу проходять карнавали з піснями і танцями, у яких беруть участь тисячі людей.
Символами свята можна назвати трилисник, зелений одяг, танці кейлі, лепреконів і пиво.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2019 рік.